소유, 전 남친 바람 고백 “꽃 같은 나이에 걔가 뭐라고”

유튜브 채널 ‘소유기’ 화면 캡처

가수 소유가 전 남자친구의 외도를 결별 후 알게 된 과거를 털어놨다.

소유는 지난 17일 자신의 유튜브 채널 ‘소유기’에 공개된 영상에서 연애 밸런스 게임을 진행하며 자신의 연애 경험과 솔직한 연애관을 공개했다.

이날 소유는 ‘바람피운 걸 솔직하게 말하는 애인’과 ‘바람피운 걸 끝까지 숨기는 애인’ 중 후자를 선택했다.

소유는 “나는 맨날 말한다. ‘바람피워라. 걸리기만 해봐라’라고 말하고 걸리면 바로 아웃이다”라며 외도에 대해서는 단호한 입장을 밝혔다.

이어 “한번 전 남자친구가 바람을 피웠던 적이 있다”며 “약간 ‘쎄하다’고 느꼈는데 헤어지고 나서 바람을 피웠다는 걸 알았다”고 말했다.

그러면서 “다른 이유로 헤어졌는데, 알고 봤더니 바람을 많이 피웠더라”며 “그 사람은 좋은 사람이 아니었다”고 전했다.

뒤늦게 전 남자친구의 외도 사실을 알게 된 소유는 “그때를 생각하면 너무 아깝다. 나의 그 꽃 같은 나이에 걔가 뭐라고!”라며 아쉬움과 분노를 드러냈다.

소유는 자신의 연애 스타일에 대해서도 솔직하게 이야기했다. 그는 “나는 재는 게 싫다. 밀당하는 거 너무 싫어한다”며 좋아하는 사람에게는 자신의 마음을 적극적으로 표현하는 편이라고 밝혔다.

이어 “나도 저 사람의 마음을 조금 알겠고, 티를 좀 더 내볼까 싶을 때는 대놓고 ‘나 너 좋아한다’라고 말을 한다”고 말했다.

이상형에 대한 질문에는 “의미 없다. 지금 내가 그런 것까지 따지면 진짜 연애 못 한다”고 답해 웃음을 자아냈다. 다만 상대방의 자기 관리 여부는 중요하게 본다고 설명했다.

소유는 “몸이 좋다는 게 근육질 몸이 아니라 자기 관리하는 게 티 나는 정도”라며 “반팔 입었을 때 팔을 보고 ‘운동 좀 하나 보다’라고 생각할 정도”라고 밝혔다.

과거 ‘엉덩이가 예쁜 남자’를 이상형으로 꼽았던 것과 관련해서는 “남자든 여자든 바지 핏이 예쁜 사람들이 있다. 나는 전체적인 핏을 보는데 내가 엉덩이 신경을 많이 써서 그런지 엉덩이에 시선이 간다”고 설명했다.

또 “운동에 관심 없다고 하면 호감도가 떨어지는 것 같다”고 덧붙였다.

한편 소유는 그룹 씨스타 출신으로, 솔로 가수로도 활동하며 다양한 방송과 콘텐츠를 통해 팬들과 만나고 있다.

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