中 왕이 19일 방한…한중 외교회담·李대통령 예방

왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장이 1박 2일 일정으로 19일 공식 방한한다.



외교부에 따르면 왕 부장은 이날 오후 입국해 조현 외교부 장관과 한중 외교장관 회담 및 공식 만찬을 갖고 양국 관계, 한반도 정세, 지역 및 국제 문제 등에 대해 의견을 교환할 예정이다.

2025년 9월 한중 외교장관 회담. 외교부 제공

왕 부장의 방한은 2021년 9월 이후 약 5년 만이며, 한중 외교장관 회담은 지난해 9월 베이징에서 열린 이후 약 11개월 만에 개최된다.



외교부 박두순 대변인은 "이번 회담은 오는 11월 중국 선전 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 한중 관계 전면 복원의 성과를 점검하고 다음 단계와 고위급 교류 준비를 본격화하는 계기가 될 것"이라고 말했다.



왕 부장은 20일에는 청와대에서 이재명 대통령을 예방한다. 위성락 청와대 국가안보실장도 왕 부장과 회담 및 오찬을 가질 예정이다.



왕 부장의 이번 방한은 이 대통령이 지난 15일 광복절 경축사를 통해 '종전 다자 논의'를 제안한 상태에서 진행되는 만큼, 이와 관련한 의견 교환이 이뤄질지에 관심이 쏠린다.



외교부 당국자는 "대통령이 한반도 평화공존을 위한 청사진을 제시하신 만큼 이에 관한 논의도 자연스레 진행되지 않을까 생각한다"고 말해 종전 다자 논의가 의제로 포함될 가능성을 시사했다.



조 장관과 왕 부장은 양국 관계 '전면 복원'을 선언했던 지난해 11월과 올해 1월의 한중 정상회담 후속 사업 성과를 점검하고 내년 한중 수교 35주년 등을 계기로 한 관계 확대·강화도 논의할 전망이다.

<연합>

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