장동건 "현명한 고소영 없었다면…아찔한 순간 많아"

배우 장동건이 아내인 배우 고소영을 향해 현명한 사람이라며 덕분에 잘 살아갈 수 있다고 했다.

장동건은 18일 고소영 유튜브 채널에 나와 고소영에 관해 얘기했다. 장동건은 고소영 유튜브 채널 첫 번째 게스트로 출연했다.

고소영은 장동건을 소개하며 "첫 게스트를 너무 고심했다. 이 분을 먼저 모시지 않고는 넘어갈 수 없을 것 같았다. 제작진의 압박도 있었다"고 말했다.

장동건은 "(결혼) 초반에는 내가 훨씬 더 많이 알고 더 잘 할 수 있다는 오만함이 있었다. 살면서 그렇지 않다는 것을 알게 됐다"고 했다.

이어 "지금 생각하면 아찔한 순간도 많았다. 소영씨 아니었으면 지금 내가 이렇게 꾸려나갈 수 있었을까, 하는 아찔함이 있다"고 덧붙였다.

또 "(고소영은) 현명한 게 많다. 나를 보면서 얼마나 답답했을까 싶어서 미안하기도 하다"고 말했다.

고소영은 장동건에 대해 "항상 든든하다. 위안을 주는 울타리가 돼주는 느낌이 있다. 감사하다"고 했다.

두 사람은 2010년 결혼했다. 그 해 아들을, 2014년에 딸을 낳았다.

<뉴시스>

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