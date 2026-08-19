개콘 때 매주 뽀뽀한 허경환 "내 입술은 소품이었다"

코미디언 허경환이 공개 코미디에 출연할 당시 출연자들과 뽀뽀를 많이 해서 입술을 소품으로 생각했다고 말했다.

허경환은 18일 유튜브 예능프로그램 '살롱드립'에 나와 '개그콘서트' 때 얘기를 했다.

장도연은 허경환에게 "예전에 '개콘' 할 때 러브라인 같은 걸 하지 않았냐. 그때 만나던(교제하던) 사람이 '안 했으면 좋겠다'고 한 적은 없었냐"고 물었다.

허경환은 "나는 매주 그런 게 있었다. 옛날에는 일주일에 한 번씩 누군가 나에게 뽀뽀하고 도망가는 역할을 계속했다"고 말했다.

이어 "그때 당시 내 입술은 소품 같은 거였다. 별의별 사람이 와서 다 부딪히고 다녔다"고 해 웃음을 자아냈다.

장도연은 "KBS 소품실에 있는 허경환 입술을 막내가 챙겨가야 하는 거다"고 해 웃음을 안겼다.

허경환은 뽀뽀를 받은 뒤에도 웃음으로 상황을 마무리해야 했다고 했다.

그는 "항상 웃기고 개그로 마무리를 지어야 했는데, 그걸 받는 내 모습이 가끔 씁쓸할 때가 있었다"고 했다.

<뉴시스>

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