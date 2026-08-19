정혜성 "백진희 이제 또라이 같은 사람 만나지마"

베우 정혜성이 백진희에게 좋은 남자를 만나야 한다고 했다.

정혜성은 18일 백진희 유튜브 채널에 나와 백진희의 연애에 관해 얘기했다.

백진희는 정혜성에게 "고민이 있다"며 "난 좋아하는 게 없다"고 말했다.

정혜성은 "좋아하는 게 꼭 있어야 하냐. 언니는 스트레스를 뭘로 푸냐"고 물었다.

백진희는 "난 사실 집에서 그냥 우는 걸로 끝낸다"고 말했다.

정혜성은 "맞다. 언니는 누구에게 기대지도 않고 무슨 일이 있으면 늘 그냥 혼자 있는다"고 했다

그러면서 "그때 옆에 누가 있느냐가 중요한 것 같다. 좋은 사람이 언니 혼자 울게 놔두지 않고 무슨 일이 있을 때 위로해 주면 좋겠다"고 했다.

정혜성은 "언니가 연애를 잘못했다. 내가 헤어지라고 몇 번 얘기하냐. 귀에 딱지가 앉게 얘기했다"고 말하기도 했다.

또 "언니는 내 얘기를 잘 안 듣는다. 이제 잘할 거라는 기대가 없다. 그냥 제발 또라이 같은 사람만 만나지 않았으면 좋겠다"고 했다.

백진희는 "매일 혼났다. 잘하겠다"고 말했다.

<뉴시스>

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