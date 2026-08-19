이효리 "상순 오빠와 결혼 전 2년 동거”

MBC FM4U '완벽한 하루 이상순입니다' 제공

가수 이효리가 남편 이상순과 결혼하기 전 약 2년간 동거했다고 밝혔다.

18일 방송되는 JTBC 예능 ‘연애전쟁’ 9화에서는 남자친구의 과도한 집착으로 갈등을 겪고 있는 커플의 사연이 공개된다.

이날 방송에서 이효리는 동거 중인 커플에게 자신의 경험을 바탕으로 현실적인 조언을 건넨다.

이효리는 “상순 오빠와 2년 정도 동거 후 결혼했다”고 밝혀 눈길을 끈다. 24시간 함께 생활하며 갈등을 겪고 있는 커플에게 자신의 경험을 토대로 관계에 대한 조언을 전할 예정이다.

이효리와 이상순은 2013년 결혼했다. 이후 제주도에서 함께 생활하다 2024년 9월 서울 평창동으로 거처를 옮겼다.

이날 방송에서는 여자친구의 일상까지 통제하는 남자친구의 사연도 등장한다. 남자친구는 여자친구에게 “남자 손님은 받지 마”라고 요구하는가 하면, 연락이 닿지 않을 경우 부재중 전화 150통과 수백 통의 문자를 보내는 등 과도한 집착을 보인다.

동거 중인 집에서도 여자친구의 위치를 수시로 확인하며 한시도 떨어져 있지 못하는 모습을 보인다. 이에 서장훈은 “집착도 병”이라고 일침을 가한다. 이효리 역시 “본인을 위해 병원에 가봐야 한다”며 남자친구의 행동에 대해 솔직한 조언을 전한다.

남자친구의 질투는 스튜디오에서도 이어진다. 평소 네일숍을 이용한다고 밝힌 서장훈이 여자친구에게 “네일숍 위치가 어디냐?”라고 물었다. 이에 남자친구는 “두 분도 제 여자친구가 예쁘다고 생각할 것 같다”고 말한다.

그러자 서장훈은 “여자친구분께 아무런 감정이 없다”고 받아쳐 웃음을 자아낸다.

이효리는 자신의 동거 경험을 바탕으로 24시간 함께 생활하며 갈등을 겪는 커플에게 맞춤형 해결책을 제시할 예정이다.

특히 친구들과 술자리를 즐기는 여자친구 때문에 불안해하는 남자친구의 고민에 대해서도 관계를 건강하게 유지할 수 있는 방법을 조언한다.

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