김민정, 이병헌 어깨에 살포시…8년 전 '미스터 션샤인' 비하인드

배우 김민정이 드라마 '미스터 션샤인' 출연진과 함께 찍은 비하인드 사진을 공개했다.

김민정은 17일 소셜미디어에 "#미스터 션샤인 #이양화 #쿠도히나 #김민정"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 올렸다.

이병헌·김태리·변요한·유연석·김민정. 김민정 SNS 캡처

사진에는 '미스터 션샤인' 주연 배우인 이병헌·김태리·변요한·유연석·김민정의 앳된 모습이 담겼다.

김민정은 이병헌의 어깨에 손을 올린 뒤 살포시 기댔고 다른 한 손으론 김태리를 안았다.

뒷줄에 서 있는 유연석과 변요한은 어깨동무를 한 채 친밀함을 드러냈다.

다른 사진에는 김민정이 변요한과 테이블에 나란히 앉아 서로를 바라보며 환하게 웃는 모습도 담겼다.

또 유연석과 바닷가에서 찍은 비하인드 사진과 카메라 속 자신의 모습을 바라보는 사진도 공유했다.

한편 tvN 드라마 '미스터 션샤인'은 대한제국 시대를 배경으로 이름 없는 의병들의 항일투쟁과 애달픈 사랑을 담은 드라마다.

2018년 방영 당시 최고 시청률 18.1％를 기록하며 큰 인기를 얻었다.

<뉴시스>

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