금융권, 경남 집중호우 피해 긴급 지원

은행·카드사 등 금융권이 집중호우 피해를 입은 경남 지역에 구호물품을 전달하고 긴급 자금을 지원한다.

18일 금융권에 따르면 신한은행· KB국민은행은 임시대피소 이재민을 위해 구호텐트와 긴급구호키트를 제공할 계획이다. 하나은행도 생필품·의약품이 담긴 행복상자 500개를 전달할 예정이다.

금융지원에도 나선다. 개인대출 고객의 경우 신한은행은 피해 규모 범위 내에서 최대 3000만원, KB국민은행·우리은행은 최대 2000만원, 하나은행은 최대 5000만원 이내의 긴급생활안정자금을 지원한다.

사업자대출 고객의 경우 신한은행·KB국민은행은 운전자금 최대 5억원, 피해시설 복구에 필요한 범위 내에서 시설자금을 제공한다. 하나은행도 중소기업·소상공인·개인사업자에게 최대 5억원 이내의 긴급경영안정자금을 지원한다.

우리은행 역시 소상공인·중소기업에 최대 1.5%포인트 특별우대금리로 최대 5억원의 운전자금이나 피해 복구용 시설자금을 지원한다. 은행별로 1%포인트 대출금리 감면도 이뤄진다.

롯데카드·우리카드는 피해 고객에게 카드 결제대금을 최대 6개월까지 청구 유예한다.

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