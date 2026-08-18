트럼프 “김정은, 대화요청 응답 있었다”… 北 반응 사실 처음으로 공개

김정은 북한 국무위원장과 좋은 관계를 유지하고 있다며 한·미 연합훈련 축소를 지시한 도널드 트럼프 미국 대통령이 이번에는 김 위원장에게 대화를 요청했고, 응답이 있었다고 밝혔다. 트럼프 대통령의 언급이 사실이라면, 지속적인 북·미 대화 요구에 북한이 반응을 보였다는 사실이 처음으로 공개된 것이다. 청와대는 북·미 대화를 계기로 한반도 평화 안정 관련 실질적 진전을 위한 논의가 재개되길 바란다는 입장을 밝혔다.

트럼프 대통령은 17일(현지시간) 백악관에서 기자들을 만나 ‘대화하자는 제안에 그동안 김 위원장의 반응이 왜 없었느냐’는 질문에 “그가 응답하지 않았다는 것을 어떻게 아느냐”고 반문했다. 이어 김 위원장이 응답했냐고 묻자 “그렇다. 그가 응답했다”고 답했다. 트럼프 대통령은 ‘대화가 어느 단계에 있느냐’는 질문에 “매우 긍정적”이라고 답했다. 다만 트럼프 대통령은 김 위원장이 언제, 어떤 방식으로 응답했는지는 구체적으로 밝히지 않았다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 연합훈련 축소로 동맹국보다 북한의 이익을 우선시하는 것 아니냐는 지적에는 “나는 상황을 훨씬 더 안전하게 만들고 있는 것”이라며 “김 위원장은 항상 나를 매우 존중해왔고 우리는 여러 차례 만났다. 나는 그를 이해하고 그도 나를 이해한다”고 말했다.

트럼프 대통령은 이재명 대통령과의 대화도 언급했다. 그는 “최근에 내가 좋아하는 한국의 대통령에게 전화를 걸어 ‘우리를 좀 도와줄 수 있나. 이란 문제와 관련해 도움이 필요한 것은 아니지만, 원한다면 손을 좀 보태달라’고 했고, 그는 ‘아니요. 사양하겠다’(No, thanks)고 말했다”고 전했다. 트럼프 대통령은 이 대통령에게 “잠깐만. 우리는 3만9000명의 병력을 주둔시켜 이웃 김정은으로부터 여러분을 지키고 있는데 이란에서 진행될 아주 쉬운 군사 작전을 도와주지 않겠다는 것이냐”고 말했다고 전했다. 주한미군 병력은 약 2만8500명인데, 트럼프 대통령은 이번에도 3만9000명으로 말했다. 트럼프 대통령은 이 대통령이 “우리는 개입하지 않는 편이 좋겠다”고 답했다면서 자신은 “그렇다면 우리는 왜 당신들을 돕는 데 개입하고 있느냐”고 반문했다고 밝혔다.

경기도 동두천시 캠프 케이시에서 열린 주한미군 순환배치 여단 임무교대식에서 미 4사단 1스트라이커여단(레이더 여단) 장병이 경례하고 있다. 연합뉴스

트럼프 대통령은 집권 1기 때 한국에 방위비 분담금으로 연간 30억달러(약 4조2378억원)를 받아내는 데 성공했지만 이후 바이든 행정부에서 철회했다고 주장하기도 했다. 실제 분담금은 10억 달러에도 미치지 못했지만, 이 역시 수치를 과장한 것이다.

트럼프 대통령의 북·미 대화와 관련, 위성락 국가안보실장은 이날 청와대 춘추관에서 기자들과 만나 “북·미 정상 간의 우호적인 관계가 의미 있는 북·미 대화로 이어졌으면 좋겠다”고 말했다. 위 실장은 한·미 연합훈련 축소와 관련해선 “우리 정부는 안보를 튼튼히 하기 위한 자강 역량을 강화하는 동시에 굳건한 한·미 동맹을 바탕으로 연합훈련 등에 대해서 미 측과 조율을 계속해 왔다”며 “앞으로도 공조를 지속해 나갈 것”이라고 강조했다.

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