李대통령 “우리 자신의 힘 키워야 동맹 가치 커져”

이재명 대통령은 18일 한·미 동맹과 관련해 “우리 자신의 힘을 키워야 동맹으로서의 가치와 필요성도 더 커지게 된다”며 “보다 건설적이고 굳건한 한·미 동맹의 미래를 상징할 핵잠수함 사업 추진에도 속도를 내주기 바란다”고 지시했다. 전시작전통제권(전작권)에 대해서도 “임기 내 환수를 당초 정부의 계획에 따라 차질 없이 추진해 나가야 한다”고 강조했다. 핵잠수함 도입과 전작권 전환에 속도를 내 자주국방 역량을 강화하고 이를 토대로 한·미 동맹을 더욱 굳건히 하겠다는 구상으로 풀이된다.

의사봉 두드리는 李 한·미 정례 연합훈련인 ‘을지 자유의 방패’(UFS) 연습에 맞춰 18일 청와대에서 개최된 을지 국무회의에서 이재명 대통령이 의사봉을 두드리고 있다. 이 대통령은 이날 모두발언에서 전시작전권 임기 내 환수, 핵추진잠수함 도입 속도전을 주문했다. 청와대사진기자단

이 대통령은 이날 한·미 정례 연합훈련인 ‘을지 자유의 방패’(UFS) 연습에 맞춰 청와대에서 주재한 을지 국무회의에서 “견고한 한·미 동맹, 또 자주적인 국방 역량 강화는 서로 필요충분조건이다. 동맹이 굳건해야 안보의 근간이 더 튼튼해질 것”이라고 말했다.

이 대통령은 전작권 전환을 통해 작전 능력의 전방위적 고도화와 인재 육성 체계를 갖추는 것이 필수라고 강조했다. 미래전에 대비해 통합적인 작전 능력을 갖춘 간부를 길러내야 한다며 국군사관학교 창설 준비도 “흔들림 없이 진행해달라”고 주문했다.

앞서 주재한 을지 국가안전보장회의(NSC) 전체회의에서는 국가 총력전 수행 능력과 기관별 전시 전환 절차 등을 점검했다. 이 대통령은 “싸울 필요가 없는 평화를 만드는 것이 무엇보다 중요하나 최악의 상황도 대비가 필요하다”며 실질적인 을지연습을 주문했다. 이어 “을지연습은 우리 국민의 생명과 안전을 지키는 방어적 성격”이라며 북한을 공격하거나 한반도 긴장을 높일 의도가 없다고 강조했다.

제이비어 브런슨 주한미군사령관이 18일 서울 용산구 국방부 청사를 방문한 뒤 떠나고 있다. 연합뉴스

이런 가운데 제이비어 브런슨 주한미군사령관은 이날 서울 용산 국방부 청사를 방문해 안규백 국방부 장관을 만났다. 브런슨 사령관은 청사에 20분 정도 머문 뒤 건물을 나서면서 “회의가 있었다”고 했으나 구체적인 언급은 하지 않았다. 하지만 이번 UFS 기간 훈련 규모가 축소될 가능성이 높아지는 모양새다. 미국 국방부도 트럼프 대통령의 한·미 연합훈련 축소 지시와 관련해 17일(현지시간) “군통수권자의 지시 이행에 적극 노력하고 있다”고 밝혔다. 앞서 “백악관에 문의해달라”고 했던 답변을 수시간 만에 수정했으며 구체적인 이행 내용은 공개하지 않았다.

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