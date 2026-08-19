현대건설, 美테라파워와 ‘원전 동맹’

현대건설이 미국 원자력 기업 테라파워가 추가로 추진하는 차세대 원전 최대 8기에 대한 설계·조달·시공(EPC) 우선권을 확보했다. 대형원전에 이어 차세대 원전 시장 공략에도 성공하며 ‘원전 강자’로서의 입지를 확고히 굳혔다는 평가가 나온다.



현대건설은 18일 이한우 대표와 크리스 르베크 테라파워 최고경영자(CEO) 등이 참석한 가운데 테라파워의 대표 원자로인 ‘나트륨’ 원전 사업의 수행을 위한 기본협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약에 따라 양사는 원전 분야 협력을 확대하고 새로운 사업 기회를 공동 발굴한다. 현대건설은 테라파워가 추가로 계획 중인 나트륨 원전 후속 호기 최대 8기의 EPC 협력사로서의 권한도 확보했다. 앞서 이 대표는 지난 14일 빌 게이츠 테라파워 이사회 의장, 르베크 CEO 등과 만나 나트륨 원전의 상업적 배치와 글로벌 확산을 위한 협력 방안을 논의했다.

이한우 현대건설 대표(오른쪽)와 크리스 르베크 테라파워 최고경영자가 테라파워 나트륨 원전 사업 수행을 위한 기본협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 현대건설 제공

테라파워는 물 대신 액체 소듐을 냉각재로 사용하는 소듐냉각고속로(SFR) 기반 4세대 원전 기술을 보유한 미국 원자력 기업이다. 미국 원자력규제위원회(NRC)로부터 4세대 원자로 건설 승인을 받아 와이오밍주에서 345㎿(메가와트) 규모의 ‘케머러 1호기’를 건설하고 있다.



테라파워가 개발한 나트륨 원전은 안전성과 발전 효율을 높이고 기존 원자로 대비 핵폐기물을 줄일 수 있도록 설계됐다.



전원이 끊겨도 자연 냉각이 가능하고, 원자로와 에너지저장시스템(ESS)을 결합해 전력 수요에 맞춰 출력을 조정할 수 있다. 기존 원전의 단점을 상당수 극복한 덕분에 ‘안정적인 전력원’을 원하는 거대기술기업(빅테크)들로부터 인기가 많은 것으로 알려졌다. 현대건설은 테라파워와의 협력으로 대형원전에 이어 차세대 원전의 시공 경험도 쌓게 됐다. 현대건설 관계자는 “이번 협약은 테라파워의 원전 기술과 현대건설의 EPC 역량을 결합한 만큼, 급증하는 전력 수요에 대응하고 차세대 원전 상용화를 앞당기는 중요한 이정표가 될 것”이라고 밝혔다.

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