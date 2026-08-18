KTX 수색~광명 지하화… 9분 빨라진다

서울 수색에서 경기 광명까지 지하 고속철도 전용선로 건설이 추진돼 이르면 2036년부터 KTX운행 횟수가 대폭 늘고 서울역∼광명역 구간 KTX 운행시간이 9분가량 단축될 전망이다.

수색역에 정차해 있는 KTX 열차 모습. 연합뉴스

국토교통부는 18일 수색∼광명 24.5㎞ 구간에 KTX 전용선로를 건설하기 위한 기본계획을 19일 확정해 고시한다고 밝혔다. 이번 사업은 총 사업비 3조2330억원을 투입해 수색∼서울∼용산∼광명 구간에 지하 고속철도 전용선을 건설하는 사업이다. 2036년 개통을 목표로 한다.



현재 서울∼광명 구간에서는 KTX뿐 아니라 일반열차와 전동차, 화물열차가 같은 선로를 이용하고 있다. 속도가 다른 열차가 한 선로를 함께 이용하다 보니 KTX 운행시간을 줄이거나 운행 횟수를 늘리는 데 한계가 있었다.



이번 사업이 완료되면 KTX는 새로 만든 지하 전용선로로 다니고, 다른 열차는 기존 선로를 이용하게 된다. 국토부 관계자는 “KTX 운행시간이 줄고 열차도 더 자주 운행할 수 있을 것”이라며 “열차 지연도 줄어들 전망”이라고 내다봤다.

수색∼광명 KTX 기본계획 노선. 국토교통부 제공

KTX 운행시간은 서울∼광명 구간에서 약 9분15초, 행신∼광명 구간에서 약 17분30초 줄어들 전망이다. 운행 횟수는 현재 하루 147회에서 183회로 36회 늘어난다. 고속철도 선로용량은 238회까지 확대된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지