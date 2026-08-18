대기업 고용비중 ‘청년 < 50세 이상’ 역전… 신규채용 뚝 ↓ [고용지표 악화]

국내 대기업의 신규 채용이 최근 2년 새 15% 넘게 감소한 것으로 나타났다. 반도체 등 일부 성장 산업에선 청년층 고용이 늘어났지만, 내수 산업에서 청년층 고용 감소가 두드러지면서 30세 이하 청년층 고용 비중이 50세 이상 장년층 비중보다 작은 ‘세대 역전’ 현상이 나타났다.



18일 리더스인덱스가 500대 기업 중 연령대별 고용 현황과 신규 채용 인원 등을 공개한 132개사의 2023∼2025년 고용 현황을 분석한 결과, 이들 기업의 채용 규모는 2023년 10만9456명에서 지난해 9만2680명으로 15.3% 감소한 것으로 집계됐다. 같은 기간 전체 고용인원은 126만2928명에서 125만9051명으로 소폭 줄었다.

특히 30세 이하 청년 고용인원은 2023년 26만7343명에서 지난해 23만434명으로 13.8% 줄면서 전체 고용에서 차지하는 비중이 21.2%에서 18.3%로 낮아졌다. 같은 기간 장년층 고용인원은 22만1133명에서 23만434명으로 증가해 전체 고용에서 차지하는 비중도 17.5%에서 18.4%로 늘어났다. 주요기업에서 장년층 고용인원이 청년층을 앞지른 것이다.



신규 채용에서 청년이 차지하는 비중도 2023년 56.4%에서 지난해 51.1%로 하락했다. 반면 50세 이상 비중은 같은 기간 8.3%에서 11.2%로 상승했다.



반도체 등 일부 성장 산업에서는 청년층 채용이 크게 늘었다. SK하이닉스의 청년층 신규 채용은 2023년 228명에서 지난해 2560명으로 10배 이상 늘었다. 삼성바이오로직스 역시 청년층 신규 채용이 205명에서 484명으로 증가했다.

하지만 유통·식음료·건설·통신·보험 등 내수 중심 업종에서 청년 고용 감소와 장년 고용 증가가 두드러졌다. 지난해 유통업의 50세 이상 직원 비중은 31.8%로 가장 높았고, 식음료(30.6%), 건설·건자재(29.7%)가 뒤를 이었다. 통신업의 경우 50세 이상 직원 비중은 25.6%로 30세 이하(6.6%)의 약 4배에 달했다. SK텔레콤의 경우 50세 이상 비중이 37.0%인 반면 30세 이하는 8.6%에 그쳤고, 롯데쇼핑의 50세 이상 직원 비중은 44.1%로 30세 이하(5.2%)보다 8배 이상 높았다.

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