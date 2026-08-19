[이코노 브리핑] 우리금융, 동양·ABL생명 통합 본격화 외

우리금융, 동양·ABL생명 통합 본격화

우리금융그룹은 18일 보험부문 경쟁력 강화를 위해 동양생명과 ABL생명의 통합 추진을 공식화하고 작업에 본격 착수한다고 밝혔다. 보험시장의 패러다임 변화에 맞춰 통합 보험사의 안정적인 자본건전성(K-ICS 비율)을 확보할 계획이다. 경쟁력 있는 상품과 영업력을 바탕으로 미래이익의 원천인 계약서비스마진(CSM)을 탄탄하게 쌓아가며 보험시장 경쟁을 선도한다는 방침이다.

폭염에도 야구장 식음료 매출 증가세

BC카드는 7월 한 달간 서울 잠실야구장을 비롯해 한국프로야구(KBO) 1위를 달리고 있는 KT위즈 구장 ‘수원KT위즈파크’ 식음료(F&B) 매출이 전년 대비 큰 폭으로 늘었다고 18일 밝혔다. 잠실야구장의 식음료·편의점 매출은 2024년을 기준값(100)으로 놓고 봤을 때 지난해는 8.8%, 올해는 30.6% 증가했다. KT위즈 야구단의 지난해 7월 식음료 매출 역시 전년 동기 대비 101% 늘었고 올해는 2년 전 대비 180% 뛰었다.

코픽스 0.13%P↑… 주담대 금리 오른다

은행권 주택담보대출 변동금리 기준인 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)가 넉 달 연속 상승했다. 전국은행연합회에 따르면 7월 기준 신규취급액 기준 코픽스는 3.18%로 전월 대비 0.13%포인트 상승했다. 잔액기준으로는 3%로 전월 대비 0.06%포인트 올랐고, 신 잔액기준은 2.65%로 전월 대비 0.11%포인트 뛰었다. 코픽스는 국내 8개 은행이 조달한 자금의 가중평균금리로 은행이 실제 취급한 예·적금, 은행채 등 수신상품의 금리 변동이 반영된다. 시중은행은 이르면 19일부터 신규 주담대 변동금리에 이날 공개된 코픽스 금리를 반영한다.

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