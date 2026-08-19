가구당 현물복지 年 926만… 소득의 12.5%, 비중은 감소 [경제 레이더]

정부나 민간 비영리단체가 가구에 현물로 제공하는 복지 혜택이 연간 926만원인 것으로 집계됐다. 다만 전체 가구소득에서 현물복지 소득이 차지하는 비중은 12.5%로 뒷걸음질했다. 고령화 심화로 의료 부문이 가장 큰 비중을 차지한 반면 교육 부문은 학령인구 감소로 현물복지 혜택이 줄었다.



18일 국가데이터처가 발표한 ‘사회적 현물이전을 반영한 소득통계 작성 결과’를 보면 2024년 기준 사회적현물이전소득은 가구당 평균 926만원으로 전년(922만원)보다 0.4% 증가했다. 사회적현물이전소득은 정부나 민간 비영리단체가 제공하는 무상급식 및 무상보육, 의료비 지원과 같은 현물복지 소득을 말한다.

정부나 민간 비영리단체가 가구에 현물로 제공하는 복지 혜택이 연간 926만원인 것으로 집계됐다. 연합뉴스

가구소득에서 현물복지 소득이 차지하는 비중은 12.5%로 2023년(12.8%) 대비 0.3%포인트 낮아졌다. 현물복지 소득 비중은 2019년만 해도 14.8%에 달했지만 2020년 14.2%, 2021년 13.8%, 2022년 13.6% 등 해마다 낮아지고 있다. 현물복지 소득 비중 감소는 주로 저소득층에 집중됐다. 소득 1분위(하위 20%)의 현물복지 소득 비중은 2023년 48.0%에서 2024년 46.8%로 1.2%포인트 준 반면 5분위는 같은 기간 7.4%에서 7.2%로 소폭 감소했다.



부문별로는 의료가 488만원으로 가장 컸고, 교육(377만원), 보육(32만원), 기타바우처(28만원) 순으로 나타났다. 1년 전보다 의료와 기타바우처가 각각 3.5%, 11.4% 증가한 반면 교육(-3.4%), 보육(-7.2%)은 감소했다. 이는 고령 인구 증가와 학령인구 감소가 반영된 결과로 풀이된다. 의료가 차지하는 비중은 52.8%로 전년보다 1.6%포인트 커졌다.



현물복지는 양극화 완화에 기여하고 있는 것으로 분석됐다. 처분가능소득에 현물복지 소득을 반영해 도출한 균등화 조정처분가능소득 기준 지니계수는 0.281로 처분가능소득 기준 대비 0.044 감소 효과가 있었다. 지니계수는 0에 가까울수록 완전평등, 1이면 완전불평등한 상태를 의미한다.

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