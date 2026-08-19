[경제 단신] 푸바오 막내동생 판다 이름 공모 외

푸바오 막내동생 판다 이름 공모

삼성물산 리조트부문 에버랜드가 생후 77일을 맞은 아기 판다(사진)의 이름 결정 투표 이벤트를 30일까지 진행한다. 지난달 에버랜드의 온라인 채널에서 진행한 1차 아기 판다 이름 공모결과 △쥬바오(진주나 보석처럼 귀하게 사랑받는 보물) △쥰바오(뛰어나고 준수한 보물) △린바오(아름다운 옥처럼 귀한 보물) △유바오(모두가 지켜주고 축복과 보호를 받는 보물) △슈바오(새벽빛처럼 밝은 보물)가 최종 후보로 이름을 올렸다.

스벅 ‘서머 해피 아워’ 4일간 30% 할인

스타벅스코리아가 하루 중 기온이 높은 오후 시간에 여름 시즌 인기 음료 9종을 30% 할인된 가격에 선보이는 ‘서머 해피 아워’를 21일까지 운영한다. 오후 2시부터 6시까지 진행되는 서머 해피 아워 대상 음료는 △레드빈 말차 코코 프라푸치노 △자몽 망고 코코 프라푸치노 △파인애플 블루 코코 프라푸치노 △씨솔트 카라멜 콜드 브루 △코코 콜드 브루 △씨솔트 폼 블랙 티 △수박 주스 블렌디드 △살구 조이풀 메들리 쉐이큰 티 △핑크 피치 코코넛 리프레셔 9종이다. 스타벅스 매장에서 파트너에게 직접 주문하거나 ‘사이렌 오더’(애플리케이션)로 주문하면 할인이 자동 적용된다.

KT, 농협과 ‘농산물 유통’ AX MOU

KT가 농협경제지주, 한국마이크로소프트(MS)와 인공지능(AI)·클라우드 기반 유통 AI 전환(AX)을 위한 업무협약을 체결했다고 18일 밝혔다. 3사는 농협경제지주의 유통, 식품 등 주요 사업 전반에 고객·상품·주문 데이터를 활용한 맞춤형 추천 서비스와 마케팅 체계를 구축한다. 상담·주문·배송 업무를 AI가 수행하는 에이전틱 AI도 도입해 고객 편의성과 운영 효율을 높일 계획이다. KT는 AX 과제 설계와 AI 문의센터(AICC) 구축·운영을 총괄하고, 농협경제지주는 실증 환경을, 한국MS는 AI·클라우드 기술을 지원한다.

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