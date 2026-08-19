안방서 유럽 미술 걸작 즐긴다

삼성전자가 오스트리아 ‘빈 미술사 박물관’의 대표 소장품 43점을 삼성 아트 스토어에 선보인다고 18일 밝혔다. 삼성 아트 스토어는 세계 각국 대표 미술관과 예술 작가들의 작품을 TV를 통해 볼 수 있도록 제공하는 예술작품 구독 서비스다.



이날 삼성전자가 공개한 작품 목록에는 △피터르 브뤼헐 1세의 ‘바벨탑’ △요하네스 베르메르의 ‘회화의 예술’ △구스타프 클림트의 ‘누다 베리타스’를 포함한 빈 미술사 박물관의 대표작들이 이름을 올렸다. 이 외에도 카날레토와 베르나르도 벨로토가 그린 베네치아와 빈을 담아낸 풍경화와 주세페 아르침볼도의 ‘여름’을 비롯해 루벤스, 벨라스케스, 카라바조, 티치아노, 렘브란트, 라파엘로 등 거장들의 명작도 대거 포함됐다.

고화질 4K 작품 감상하세요 삼성전자가 오스트리아 ‘빈 미술사 박물관’의 대표 소장품 43점을 삼성 아트 스토어에 선보인다. 프랑스 파리 ‘루브르박물관’, 스페인 마드리드 ‘프라도미술관’에 이어 ‘빈 미술사 박물관’까지 추가되면서 삼성 TV 이용자들은 안방에서 유럽 유명 미술관의 걸작들을 감상할 수 있게 됐다. 삼성전자 제공

삼성전자는 이용자들의 감상 편의를 위해 독자적인 디스플레이 기술인 무반사 기술을 TV에 적용했다고 전했다. 디스플레이는 재료 특성상 화면에 들어오는 빛을 분산하지 못하고 그대로 반사한다. 분산 없이 빛이 그대로 반사돼 이용자나 주변 환경이 화면에 비치는 현상이 발생한다. 이는 곧 영상이나 작품의 선명도를 떨어뜨려 감상을 방해한다. 삼성전자가 개발한 무반사 기술은 TV 화면 표면에 특수 코팅을 덧대 빛을 분산 시키는 기술이다. 삼성전자 관계자는 “무반사 기술이 적용된 제품은 밝은 햇빛이 들어오거나 조명을 켠 환경에서도 빛 반사 없이 선명한 화질로 작품들을 감상할 수 있다”고 설명했다.



이번 협업을 함께한 빈 미술사 박물관 측은 삼성 아트 스토어 입점을 통해 관람객과의 접점이 늘어날 것이라고 기대했다. 조나단 파인 빈 미술사 박물관 연합 총괄 관장은 “박물관이 자랑하는 세계적인 소장품을 삼성 아트 스토어에서 전 세계 관람객과 나눌 수 있게 됐다”며 “장소에 얽매이지 않고 더 많은 사람이 명작을 감상할 수 있어 예술의 문턱이 낮아지고, 화면으로 만난 벅찬 감동이 실제 박물관 방문으로도 이어지기를 바란다”고 말했다.

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