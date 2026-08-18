靑, 정성호 법무에 "후속 인사 때까지 역할 다해달라 당부"

청와대는 18일 정성호 법무부 장관이 사직서를 제출한 것과 관련해 "정 장관은 그동안 국민적 요구에 따라 맡은 바 역할을 충실히 수행해 왔다"며 "후속 인사 등의 조치가 이뤄질 때까지 맡은 바 역할을 다해 줄 것을 당부드렸다"고 밝혔다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 브리핑에서 정 장관의 사직서에 대한 질문이 나오자 "정 장관이 건강상 이유로 면직을 요청해왔다"면서 이같이 답했다.

정성호 법무부 장관이 18일 청와대에서 열린 국무회의에 참석해 있다. 정 장관은 이날 사직서를 제출했다. 청와대사진기자단

이 같은 메시지는 지난달 정 장관의 사의 표명 보도가 나왔을 당시 청와대가 "사의 표명이 공식적으로 확인된 바 없으며, 그러므로 사의 표명은 사실이 아니다"라는 입장을 낸 것과는 다소 온도 차가 느껴지는 반응이다.

일각에서는 사실상 이재명 대통령이 정 장관의 사표를 수리하기로 한 것 아니냐는 분석이 나오고 있다.

다만 '후속 인사가 이뤄질 때'로 단서를 달았다는 점에서, 차기 법무부 장관 인선이 늦어질 경우 생각보다 오래 정 장관이 직을 유지할 수도 있을 것이라는 관측도 동시에 제기된다.

강 수석대변인은 후속 장관 인사를 포함한 개각 일정에 대해서는 "정해진 바가 없다"고만 말했다.

<연합>

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