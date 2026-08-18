“100억 벌 수 있어요”… 어르신 등쳐 수억 챙긴 일당 구속 송치

“100억원대 수익을 볼 수 있다”

광주경찰청 사이버범죄수사대는 가상자산 투자로 돈을 벌 수 있다고 속여 수억원을 가로챈 혐의(사기 등)로 A(60대)씨 등 3명을 구속 송치했다고 18일 밝혔다.

광주경찰청. 광주경찰청 제공

A씨 등은 2024년 11월부터 최근까지 70∼80대 노인 100여명에게서 가상자산 투자금 명목으로 총 5억원가량을 가로챈 혐의를 받는다.

이들은 서울, 전남광주, 전북 군산 등에 사무실을 차려놓고 현장 설명회를 열어 “원금을 보장한다”라거나 “100억원대 수익을 볼 수 있다”는 등 거짓말로 가상자산에 대한 지식이 부족한 노인들을 속인 것으로 조사됐다.

경찰은 올 3월 전남광주 서구 모처에서 열린 투자설명회를 토대로 수사에 착수, 금융거래 흐름 등을 추적해 A씨 등을 차례로 검거했다.

경찰은 아직 드러나지 않은 피해자가 더 있을 것으로 보고 수사를 확대하고 있다.

경찰 관계자는 “원금 보장과 고수익을 약속하는 투자 권유는 범죄일 수 있으니 신중하게 판단해달라”고 당부했다.

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