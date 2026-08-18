음악부터 무대까지 설계한다…‘스디파’ 안무가 10인의 작품 전쟁

18일 오후 10시 Mnet과 tvN에서 동시 첫 방송하는 새 댄스 서바이벌 프로그램 ‘스트릿 월드 파이터: 디렉터스 워’(이하 ‘스디파’)가 안무가들의 창작 경쟁을 전면에 내세운다. Mnet 댄스 서바이벌 시리즈의 계보를 잇는 동시에, 무대를 기획하고 연출하는 퍼포먼스 디렉터에게 초점을 맞춘 새 시리즈의 출발점이다.

Mnet은 이날 서울의 한 호텔에서 제작발표회를 열고 프로그램의 기획 의도와 관전 포인트를 소개했다. 현장에는 최정남 PD와 출연 안무가 10인이 참석했다.

‘스디파’는 2021년 ‘스트릿 우먼 파이터’를 시작으로 ‘스트릿 맨 파이터’, ‘스트릿 걸스 파이터’, ‘스테이지 파이터’ 등을 선보여 온 Mnet 댄스 시리즈의 또 다른 확장판이다. 기존 프로그램이 댄서들의 경쟁에 주목했다면, 이번에는 음악 해석부터 콘셉트 설계, 안무 창작, 동선 구성, 무대 활용까지 총괄하는 퍼포먼스 디렉터들이 주인공으로 나선다.

최 PD는 “‘스디파’는 안무가들이 하나의 작품을 만들고, 그 작품으로 겨루는 ‘작품 전쟁’”이라며 “음악과 콘셉트, 안무, 동선 변화, 댄서를 활용하는 과정까지 작품이 완성되는 모든 과정을 보여줄 수 있다”고 설명했다. 이어 “기존 댄스 시리즈보다 더 풍성하고, 안무가들의 생각을 정확히 들여다볼 수 있는 프로그램이 될 것”이라고 덧붙였다.

특히 단체전 중심이었던 기존 시리즈와 달리 ‘스디파’는 처음으로 개인전 방식을 택했다. 남녀 구분 없이 모인 월드클래스 디렉터 10명이 혼성 경쟁을 펼치는 점도 차별점이다.

최 PD는 “작품이 만들어지기까지의 과정을 어떻게 보여줄지를 가장 많이 고민했다”며 “안무가 한 명 한 명에게 각자의 공간을 제공해 콘셉트를 구상하고, 회의를 진행하며, 결과물을 완성하는 전 과정을 담으려 했다”고 말했다.

출연진에는 나인, 레난, 바다, 백구영, 베이비주, 시미즈, 인규, 정민준, 캐스퍼, 해쉬가 이름을 올렸다.

‘스트릿 우먼 파이터2’ 우승 크루 베베의 리더 바다는 “현실에 안주하기보다 가슴 뛰는 일에 도전하는 편”이라며 “우승팀의 이름을 걸고 나오는 만큼 부담도 크지만, 색다른 모습을 보여드릴 수 있을 것 같아 기쁜 마음으로 임하고 있다”고 밝혔다.

국내 1세대 안무가이자 국내 최대 규모 댄스 레이블 원밀리언(1MILLION)의 수석 안무가 백구영은 “자기 이름을 걸고 하는 경쟁인 만큼 작품의 완성도에 대한 책임감이 막중하다”며 “고통과 눈물 등 모든 감정을 쏟아 작품을 만들고 있다”고 전했다.

크루 위댐보이즈의 핵심 안무가이자 ‘라이크 제니(like JENNIE)’ 안무로 전 세계 챌린지 열풍을 이끈 인규는 “이전에는 어떤 춤을 보여줄지를 고민했다면, 이번에는 ‘왜 이 장면이어야 하는가’를 고민하게 됐다”고 말했다.

제작진은 안무가들의 아이디어를 구현하기 위해 역대급 규모의 미션을 준비했다. 최 PD는 “작품을 만들어야 하는 만큼 매 미션 많은 댄서와 함께한다”며 “역대 시리즈 가운데 가장 많은 약 950명의 댄서가 참여한다. 누적 1000명에 가까운 국내외 댄서가 각 미션에서 중요한 역할을 할 예정”이라고 강조했다.

이어 “K팝 아티스트를 디렉팅하거나 키즈 댄서와 영상을 제작하는 미션, 글로벌 브랜드와 협업하는 미션 등 안무가의 생각과 시선을 담아낼 다양한 과제가 준비돼 있다”고 귀띔했다.

진행은 그룹 제로베이스원의 성한빈이 맡는다. 특정 미션이나 배틀에 한시적으로 참여하는 특별 심사위원인 스페셜 저지로는 세계적 댄서 겸 안무가 션 루, 댄스 크루 킨자스의 공동 창립자 겸 감독 앤소니 리, 안무가 시에나 라라우가 참여한다. 국내에서는 리아킴, 모니카, 심재원, 허니제이가 심사에 나선다.

‘스디파’는 18일 오후 10시 Mnet과 tvN에서 동시 방송되며, 티빙과 Mnet Plus에서도 시청할 수 있다.

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