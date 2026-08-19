[재미로 보는 오늘의 운세] 8월 19일 (수요일) 65년생 부채관계로 압력이 들어오는 운이다

96년생 성공의 비결은 인내심이다. 84년생 상황을 봐가며 밀고 당겨라. 72년생 프로의 직업정신을 갖고 일하자. 60년생 신규업에 기회가 오는 운이다. 48년생 매출에 좋은 기회를 맞이한다. 36년생 수익도 없는 일에 매달린다.

97년생 책임질 수 있는 선에서 움직여라. 85년생 정신적인 고통을 견디기가 훨씬 어렵다. 73년생 반복 속에서 뿌리를 내린다. 61년생 욕심이 생긴다 실물을 거둔다. 49년생 투자에 기회를 잡는다. 37년생 쓸때없이 깊은 상념에 잠기지 말자.

98년생 엉뚱한 곳을 기웃거리니 답답하다. 86년생 고민을 안겨주는 인간관계를 피하라. 74년생 변동하지 말고 꾸준히 일하자. 62년생 자기중심적인 생각을 버리자. 50년생 부모와 자식간의 갈등이 온다. 38년생 들짐승을 만나니 움직이지 말자.

99년생 오늘은 나쁠 수 있다는 감각이 필요하다. 87년생 지나친 겸손도 위장한 것처럼 느껴진다. 75년생 자신의 능력을 보여주자. 63년생 일에 공백기간이 너무길다. 51년생 자기 자신을 장소와 상황에 순응하자. 39년생 한번 참으면 건강에 좋다.

00년생 활동과 휴식를 병행해야 안전하다. 88년생 자기가 하는 일에 대해 보람을 느껴라. 76년생 동북방을 진출하면 일이 성사된다. 64년생 새로운 사업을 계획하는 시기이다. 52년생 지난 일 때문에 고통스럽다. 40년생 사업자는 매출이 부진하는 운이다. 28년생 일에 안도의 한숨을 내쉬게 된다.

01년생 화를 내면 건강에도 나쁘니 나를 위해 참자. 89년생 다른 곳으로 움직이려니 힘들다. 77년생 스스로 노력하고 남에게 의지말라. 65년생 부채관계로 압력이 들어오는 운이다. 53년생 부부관계가 불화가 오니 조심하라. 41년생 서북방에서 수주가 들어오는 운이다. 29년생 기부문화에 곰곰이 생각해 볼 시점이다.

02년생 신문 정보지에 부업이나 취업이 성사된다. 90년생 금전관계의 압력이 온다. 78년생 전자제품 통신제품은 매출이 증대된다. 66년생 친구나 지인으로 손재수가 온다. 54년생 직장인은 문서처리에 조심하라. 42년생 마음을 항상 넓게쓰라. 30년생 기회주의적인 사고방식을 자제하라.

03년생 현재도 아직 금전 때문에 압력사가 온다. 91년생 과감한 돌진을 멈추고 깊이 사고하라. 79년생 물건구입에 주의하자 손재수다. 67년생 실물수가 있으니 조심하자. 55년생 일의 시작보다 마무리가 중요하다. 43년생 새로운 변화은 건강에 해롭다. 31년생 남들에게 비쳐지는 이미지는 중요치 않다.

04년생 내부를 정돈하고 결속을 다지는 시기다. 92년생 거래처와의 관계에서 타협이 성사된다. 80년생 이제부터 발빠른 행보로 움직이자. 68년생 금전적인 소득이 기대된다. 56년생 신뢰를 중시하는 거래처와 협상하자. 44년생 독선적인 성격은 건강을 해친다. 32년생 추진한다면 좋은 결과가 나타난다.

05년생 수동적으로 움직이는 것이 이익이 된다.93년생 뜻하지 않은 재물이 들어올 수 있다. 81년생 서남방에서 이성의 인연있는 운이다. 69년생 투자는 아직 때가 아니다. 57년생 동업은 결국 자신만 손해다. 45년생 잡기나 오락으로 낭패 당한다. 33년생 괜한 일에 화내지 말라.

06년생 발 없는 말이 천리를 간다는 말을 상기하라. 94년생 손해본다고 속상해하지 마라. 82년생 힘든 국면에 빠질 수 있는 운세다. 70년생 지하철에서 소지품을 분실하지 말자. 58년생 멀리 움직이는 것은 삼가하라. 46년생 상대의 불만이 무엇인지 파악하자. 34년생 실리를 추구하면서 적당한 거리를 두라.

95년생 어차피 한번은 겪어야하는 과정이다. 83년생 참신하고 새로운 진로를 모색한다. 71년생 동지를 만나 취업의 길이 나타난다. 59년생 야간에 운전하는 자는 차 조심하자. 47년생 재운이 있으나 약하다. 35년생 중요한 이야기를 해서는 안 된다.

백운철학원

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