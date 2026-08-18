한국한의약진흥원, 고파 한의약 헤어케어 제품 개발 지원

한국한의약진흥원은 기술개발을 지원한 화장품 업체 ‘고파’가 한의약을 활용한 헤어케어 제품을 개발했다고 18일 밝혔다.

진흥원은 2024년과 2025년 ‘한의약 제품 및 기술개발 지원사업’의 한의약 활용 응용제품 분야 지원기업으로 고파를 선정한 바 있다. 고파는 이번 지원사업을 통해 한의약 소재의 배합비 선정, 처방 개발, 시제품 제작, 안전성∙유효성 평가, 소비자 테스트, 제조공정 표준화 등을 진행했다.

화장품 업체 고파가 한의약을 활용한 헤어케어 제품을 선보이고 있다. 한국한의약진흥원 제공

제품의 기능과 안전성 검증도 완료했다. 모발 윤기, 유수분 보충, 모발 성장 등 7개 항목에 대한 효능평가를 마쳤으며 중금속∙미생물∙방부력∙피부 첩포시험 등을 거쳤다. 미국 화장품 규제 현대화법(MoCRA)에 따른 제품 등록도 완료한 상태다.

글로벌 시장 진출도 속도를 내고 있다. 고파는 지난해 미국 라스베이거스 ‘코스모프로프’에서 현지 기업과 10억원 규모의 업무협약(MOU)을 체결했다. 지난달 열린 ‘코스모프로프 노스 아메리카 2026’에서는 ‘코스모 트렌드’ 제품에 이름을 올렸다. 아프리카 시장 진출도 추진 중이다. 고파는 2025년 한∙아프리카재단 주관 ‘한-아프리카 스타트업 경진대회’ 결선에서 1위를 차지했으며, 케냐 현지 부트캠프를 통해 시장조사와 비즈니스 매칭을 진행했다.

강병만 한의약기술산업화팀장은 “한의약 소재가 특정 소비자의 수요를 반영한 제품으로 개발해 글로벌 뷰티시장으로 확장될 수 있다는 가능성을 보여준 사례"라며 “앞으로도 우수한 한의약 소재와 기술이 제품화와 사업화, 해외 진출로 연결될 수 있도록 기업 지원을 강화하겠다”고 말했다.

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