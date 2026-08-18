피아니스트 백진주, 22일 헤르만아트홀 무대…국내 관객 만난다

피아니스트 백진주가 오는 22일 오후 7시 서울 성동구 헤르만아트홀에서 ‘2026 드로잉더뮤직×헤르만아트홀 성장·열정 지원 프로젝트 Burning up-피아노 독주회’를 연다. 드로잉더뮤직 제공

피아니스트 백진주가 국내 관객과 만난다.

백진주는 오는 22일 오후 7시 서울 성동구 헤르만아트홀에서 ‘2026 드로잉더뮤직×헤르만아트홀 성장·열정 지원 프로젝트 Burning up-피아노 독주회’를 연다.

이번 공연은 백진주의 음악적 성장과 연주자로서의 열정을 선보이는 자리다.

부산예술중·고등학교와 한국예술종합학교 음악원 학사를 거쳐 독일 라이프치히 국립음악대학교 석사과정을 최우수로 졸업했다.

현재는 독일 에센 폴크방 국립예술대학교와 프랑스 파리 에꼴 노르말 음악원의 최고연주자 과정을 이수 중이다.

백진주는 부산 신포니에타와 불가리아 필하모닉 등과 협연하는 등 국내외 무대 경험도 쌓았다.

독주회에서는 쇼팽의 ‘안단테 스피아나토와 화려한 대폴로네즈(Andante spianato et Grande polonaise brillante)’를 비롯해 총 6곡을 선보인다.

백진주 피아니스트는 “이번에 연주할 ‘안단테 스피아나토와 화려한 대폴로네즈’는 어린 시절부터 특별한 설렘으로 제 마음에 남아 있는 작품이다”라며 “작품은 한 인간의 뿌리와 기억, 그리고 고향을 향한 마음을 따라가는 아름다운 여행이다”라고 설명했다.

그러면서 “이번 무대가 쇼팽이 남긴 그 여정을 따라가며 음악 속에 담긴 자유와 그리움, 그리고 각자의 기억을 함께 나누는 시간이 되길 바란다”고 말했다.

이번 공연은 아르떼위드 소속 아티스트로 활동 중인 백진주의 음악 행보를 관객에게 소개하는 무대가 될 전망이다.

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