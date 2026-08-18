바다 "S.E.S. 30주년까지 목소리 유지…덜 늙어보이게 노력"

그룹 S.E.S. 출신 바다가 데뷔 30주년까지 목소리를 유지하는 게 목표라고 밝혔다.

18일 방송된 KBS 쿨FM '폴킴의 가요광장'에는 가수 바다가 게스트로 출연했다.

18일 방송된 KBS 쿨FM '폴킴의 가요광장'에는 그룹 S.E.S. 출신 가수 바다가 게스트로 출연했다. KBS 제공

이날 폴킴은 바다의 출연 소식을 듣고 S.E.S. 앨범을 챙겨왔다며 "누나 목소리가 너무 똑같다"고 말했다.

바다는 "(팬들을 위해) 이 목소리를 꼭 유지해야겠다는 생각을 했다"며 "S.E.S. 30주년까지 목소리를 유지하는 게 제 인생의 가까운 목표였다. 내년이면 30주년"이라고 밝혔다.

폴킴이 "내년이 지나가도 목소리를 유지해 주셔야 한다"고 하자 바다는 "진짜 거짓말 아니고 가까운 곳에 목적을 둬야 한다"고 강조했다.

그는 "'훌륭하다'는 말이 어렵다고 생각했다. 꼭 그런 사람이 되어야 한다는 건 아니지만, 가까운데 목표를 두고 하나하나 가는 삶이 있지 않나. 그러면 주변 사람들한테 큐리어스하게 보인다"고 말했다.

그러면서 "어떻게 그래?'라고 하는데 부정적인 거 아니고 긍정적인 질문을 해올 때 잘하고 있는 거다. 궁금해할 때 좋은 것"이라고 덧붙였다.

바다는 목소리만큼 외모와 건강도 철저하게 관리한다고 했다.

그는 "변하지 않은 모습을 유지하고 싶으니까 정말 노력을 많이 한다"며 "노력과 약간의 전문가들의 스킬이 있지 않나. 덜 늙어 보이게 한다. 저는 우리나라 최고의 헤어, 메이크업 팀을 모시고 한다. 스타일링도 잘해주시고 유지할 수 있는 이미지도 있다"고 소개했다.

이어 "대신 너무 껍데기이면 안 되니까 건강 관리, 영혼 관리를 철저하게 하는 스타일"이라고 덧붙였다.

이에 폴킴은 "누나가 노래할 때 복근이 중요하다고 해서 그 영상을 보고 일주일 정도 따라 했다. 운동을 꾸준히 이어가는 거 쉽지 않더라. 누나가 관리에 철저하신 거 같다"고 치켜세웠다.

<뉴시스>

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