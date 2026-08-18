트럼프 지지율 33%로 2기 최저… 美국민 80% "이란 장기전" 우려

도널드 트럼프 미국 대통령의 국정 수행 지지율이 재집권 후 최저 수준으로 떨어졌다.



로이터통신은 17일(현지시간) 여론조사업체 입소스와 함께 실시한 조사에서 트럼프 대통령의 국정 수행을 지지한다는 응답이 33%로 집계됐다고 보도했다.

로이터통신은 17일(현지시간) 여론조사업체 입소스와 함께 실시한 조사에 따르면 트럼프 국정 수행을 지지한다는 응답이 33%로 집계 돼 지난해 1월 트럼프 대통령의 백악관 복귀 이후 가장 낮은 수준으로 나타났다. AP연합뉴스

이는 지난해 1월 트럼프 대통령의 백악관 복귀 이후 가장 낮은 수준이다.



이번 조사는 이달 14∼17일 실시한 것으로, 앞서 이달 초 조사에서는 지지율이 35%로 나타난 데 이어 더 내려간 것이다.



이번 조사에서 트럼프 대통령의 국정 수행을 부정적으로 평가한 응답은 64%였다.



특히 미국인들은 이란 전쟁이 장기화할 가능성을 우려하는 것으로 나타났다.



응답자의 80%는 미국의 이란 전쟁 개입이 장기간 계속될 것으로 전망했다.



민주당 지지층에서는 87%, 공화당 지지층에서도 71%가 전쟁 장기화를 예상했다.



전쟁이 수주 안에 끝날 것이라는 응답은 16%에 그쳤다.



트럼프 대통령은 최근 이란의 핵무기 보유를 막기 위해서라면 휘발유 가격 상승도 감수할 가치가 있다는 입장을 밝혔지만, 전쟁에 대한 여론은 부정적이었다.



이번 조사에서 이란 전쟁이 감수할 가치가 있다고 평가한 미국인은 20%에 불과했다.



전쟁 장기화와 물가 상승에 대한 불만은 오는 11월 중간선거를 앞둔 공화당에도 부담이 될 것으로 보인다.



이번 조사에서 경제 문제를 민주당이 더 잘 다룰 것이라는 응답은 38%로 공화당을 선택한 응답 35%보다 3%포인트 높았다.



로이터통신은 경제 문제에서 민주당에 대한 유권자들의 신뢰도가 공화당을 앞선 것은 약 10년 만이라고 전했다.



공화당이 강점을 보여온 이민 문제에서도 양당의 격차가 크게 줄었다.



공화당의 이민 정책이 더 낫다는 등록 유권자는 40%로 민주당을 선택한 응답 38%보다 2%포인트 높았다.



지난해 1월에는 이민 정책에서 공화당이 민주당에 26%포인트 앞섰다.



이번 조사는 미국 성인 1천166명을 대상으로 온라인으로 실시됐으며 오차범위는 ±3%포인트다.

<연합>

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