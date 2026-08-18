서울대 ‘로보틱스 국가연구소’ 출범…“피지컬 AI 주도권 선점”

서울대학교가 차세대 피지컬 인공지능(AI)과 로보틱스 원천 기술 확보를 위한 거점인 ‘서울대 로보틱스 국가연구소’를 공식 출범시켰다. 향후 10년간 대규모 예산을 투입해 글로벌 로봇 시장 주도권 선점에 나선다는 구상이다.

서울대는 18일 관악캠퍼스 해동첨단공학관에서 ‘서울대 로보틱스 국가연구소’ 개소식을 개최했다고 밝혔다. 이번 연구소 설립은 지난 6월 교육부와 과학기술정보통신부가 주관한 ‘2026년도 기초연구사업 국가연구소(NRL 2.0)’ 선정에 따른 것으로, 선정 연구소에 향후 10년 동안 매년 100억원의 예산을 지원한다.

서울대 로보틱스 국가연구소에는 교내 다양한 전공의 참여 및 연계 교수 80여명이 대거 합류해 학문 간 경계를 허문 초학제적 융합 연구에 돌입한다. 특히 서울대병원이 공동 연구 기관으로 참여해 웨어러블 로봇과 의료 로봇의 개발 및 실증 과정을 지원하며, 전문 연구 인력 양성과 기술 상용화를 뒷받침하는 핵심 임상 플랫폼 역할을 맡는다. 연구소의 핵심 개발 영역은 △일상생활을 지원하는 생활형 로봇 △인간의 신체 기능을 보조하고 확장하는 웨어러블 로봇 △체내로 침투해 정밀 진단과 치료를 수행하는 의료 로봇 등 세 가지 축으로 나뉜다.

기술적 핵심 과제로는 단일 중앙 AI 체계의 한계를 극복하는 ‘분산 지능’ 기술이 꼽힌다. 로봇의 각 부위가 자체적으로 정보를 처리하고 상위 AI와 유기적으로 협력해 움직이는 구조를 구현하는 것이다. 아울러 주변 환경과 부여된 임무에 맞춰 형태와 기능을 자유자재로 바꾸는 ‘모듈형 재구성 기술’과 첨단 ‘생체모사 기술’도 함께 연구된다. 인간의 감각 및 운동 신경계를 모방한 물리 지능에 분산 지능을 결합함으로써 실제 현실 환경에서 완벽히 작동하는 피지컬 AI 기술을 완성하겠다는 복안이다. 서울대는 이러한 혁신 기술들을 고령화 사회 진입에 따른 돌봄 공백 해소와 신체 기능 보조 등 사회적 수요에 적극 적용할 방침이다.

연구소는 국내 연구에 머무르지 않고 해외 주요 연구기관을 비롯해 엔비디아(Nvidia) 등 글로벌 빅테크 기업과의 공동 연구를 적극 추진할 계획이다. 또한 연구 성과가 실험실에 머물지 않고 곧바로 산업계로 이어질 수 있도록 연구소 산하에 ‘산학창업지원센터’를 설치해 유망 기술의 사업화를 촉진하고 국내 로보틱스 분야의 역동적인 창업 생태계를 조성한다는 전략이다.

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