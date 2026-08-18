홈플러스 "재개장 후 닷새간 매출 437억원… 일일 고객 24만명"

홈플러스는 재개장 이후 닷새간 총 437억원의 매출을 올렸다고 18일 밝혔다.



재개장 첫날인 지난 13일부터 17일까지 매출로, 영업 잠정 중단 전인 지난 달 2∼6일(목요일∼내주 월요일) 매출 150억원과 비교해 191% 증가한 수치다.

홈플러스 전국 67개 점포가 영업을 재개한 지난 13일 대구 달서구 홈플러스 성서점 계산대 주변이 시민들로 붐비고 있다.

매출 규모가 약 2.9배 확대됐다.



지난달 초만 해도 홈플러스는 신선식품을 납품받지 못해 냉장 매대에 주방 식기와 플라스틱 용기를 진열했고, 매장을 찾는 고객들 역시 크게 줄었었다.



일평균 매출도 증가했다. 영업 잠정 중단 전인 7월 2일부터 6일까지 일평균 매출은 30억원이었지만, 재개장 이후인 8월 13일부터 17일까지는 87억원으로 늘었다.



하루 평균 고객 수는 13만8천200명에서 23만9천600명으로 74% 증가했다.



홈플러스는 영업 재개 초기인 만큼 정상화의 성패를 판단하기에는 이르지만, 고객 발길이 이어지고 있는 만큼 향후 정상화 가능성을 보여주는 긍정적인 신호라는 입장이다.



홈플러스는 회생계획안 가결 기한은 9월 4일로, 이때까지 홈플러스는 매출을 회복해 생존력을 입증해야 한다.



매출 실적은 회생 절차의 향방을 가를 근거 중 하나인 셈이다.



홈플러스 관계자는 "영업 재개 이후 다시 찾아주신 고객 여러분과 어려운 상황에서도 함께해준 협력사 여러분께 감사드린다"며 "연휴 기간에도 최선을 다해준 직원들의 헌신이 있었기에 이번 성과가 가능했다"고 말했다.

<연합>

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