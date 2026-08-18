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이창민 "19년째 새벽 5시 기상"…무속인 "50대에 건물주 된다"

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가수 이창민이 자신의 생활 습관과 향후 활동에 대한 고민을 털어놨다.

 

이창민은 지난 17일 방송된 SBS Plus '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'에 출연해 인간관계에 대한 자신의 생각을 밝혔다.

 

이창민은 지난 17일 방송된 SBS Plus &#39;신빨토크쇼 귀묘한 이야기2&#39;에 출연했다. SBS Plus 제공
이창민은 지난 17일 방송된 SBS Plus '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'에 출연했다. SBS Plus 제공

그는 배신을 당했을 때의 대처에 대해 "사람을 세 번 정도 꼭 확인을 해본다. 근데 세 번째 확인하고 네 번째 상황이 되면 관계를 아예 끊어 버린다"고 말했다.

 

이어 타인에게 상처를 줬다고 느낄 경우에 대해서는 "군대도 다녀오고 데뷔하면서 맏형이다 보니까 책임감이 주어졌다. 실수라고 인지하면 그 자리에서 바로 사과한다"고 밝혔다.

 

이창민은 점사 과정에서 자신의 생활 습관도 공개했다.

 

그는 19년째 새벽 5시에 일어나 운동을 하고 있으며, 트로트 100여 곡을 포함해 총 200곡 이상을 작업했다고 전했다.

 

이어 "정말 열심히 사는 제 인생, 앞으로 잘 될 수 있을지, 지금 잘 가고 있는 건지"라고 물었다.

 

이에 무속인들은 이창민에게 50대에 재운이 들어오고 건물을 소유할 운이 있다고 말했다. 또 스스로에게 지나치게 엄격한 성향이 있다고 설명했다.

 

이창민은 "그래서 일부러 명상도 한다. 그 시간을 쉬는 타임으로 갖는다"고 말했다.

 

트로트 도전에 대한 고민도 털어놨다.

 

그는 "저한테 트로트가 힘들 때 정말 많은 도움이 됐다. 발라드 가수를 19년 했다. 팀도 지금도 콘서트를 하고 있다"며 "제가 트로트 장르를 솔로로 도전하는 게 잘하고 있는 건지, 좋은 곡이 들어올 수 있는 운이 있는지 궁금하다"고 말했다.

 

무속인들은 이창민의 변화와 새로운 도전을 긍정적으로 평가하며 조언을 건넸다.

<뉴시스>


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