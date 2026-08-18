린 마틴 NYSE 사장 “제도적 신뢰가 자본을 부른다” [더 나은 경제, SDGs]

지난 10일 더불어민주당 김남준 의원(인천 계양을)은 국회 의원회관에서 세계 최대 주식시장이자 미국의 대표 거래소인 뉴욕증권거래소(NYSE) 그룹의 최고경영자(CEO)인 린 마틴(Lynn Martin) 사장을 초청해 ‘대한민국 자본시장의 선진화와 글로벌 경쟁력 제고 방안’을 주제로 정책 세미나를 개최했다.

이날 세미나는 전 세계 금융시장의 구조와 거래 환경이 빠르게 변화하는 가운데 주요 자본시장의 운영 경험을 공유하고 시장 신뢰와 투자자 보호, 자본시장 인프라의 발전 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

지난 10일 국회 의원회관에서 열린 ‘대한민국 자본시장의 선진화와 글로벌 경쟁력 제고 방안’ 정책 세미나에 초청된 미국 뉴욕증권거래소(NYSE) 그룹의 최고경영자(CEO)인 린 마틴(Lynn Martin) 사장(왼쪽에서 두번째)이 모두발언을 하고 있다.

세미나의 진행을 맡은 김정훈 한국거래소(KRX) 공익대표 사외이사는 “최근 국내외 변동성 확대 국면에서 시장 안정 및 투자자 보호가 중요한 과제로 떠오르고 있다”며 “이 자리를 통해 선진시장의 운영 경험과 모범 사례를 듣고자 하며, 전 세계 장기 자본의 한국 투자 확대를 위한 국회 차원의 제도적 과제에 대해서도 청취하는 계기를 마련하고자 했다”고 취지를 밝혔다.

조정식 국회의장은 영상 축사를 통해 “개장 후 230여년 동안 세계의 자본과 기업을 연결해온 시장의 상징인 뉴욕 증권거래소의 CEO가 대한민국을 찾아준 뜻깊은 자리”라며 “자본은 국경을 넘나들지만, 어느 시장에 머무를지는 제도의 신뢰와 예측 가능성이 결정한다”고 국회가 해야 할 역할을 강조했다.

세미나를 주최한 김 의원은 이 자리에서 “자본시장 선진화와 국민 자산의 생산적 금융으로의 전환은 우리 경제의 지속가능한 성장을 이끌 핵심 기반”이라고 밝혔다.

마틴 사장은 이날 모두발언에서 자신이 한국 자본시장을 외부에서 바라보는 관찰자로서가 아니라 발전을 함께하는 진정한 파트너로서 이 자리에 왔다고 밝혔다. 그러면서 “NYSE는 230년이 넘는 기간 동안 세계를 대표하는 장기 자본형성의 중심지 역할을 해왔다”며 “이러한 오랜 역사는 결코 저절로 이루어진 것이 아니라 지배구조, 투자자 보호, 제도적 신뢰에 관한 중요한 선택이 쌓여 만들어진 결과”라고 말했다.

그녀는 한국과의 인연도 언급했다.

마틴 사장은 “지난해 9월 이재명 대통령과 대한민국 대표단을 NYSE에서 맞이하는 기쁨을 누렸다”며 “당시 세계 무대에서 한국이 오랫동안 담당해온 중요한 역할과 양국 간 깊은 우정을 되새겼다”고 기억했다. 이어 “오늘 서울에서 한국 경제의 미래를 좌우할 많은 결정이 이루어지는 이 자리에 서게 된 것은 당시 나누었던 대화의 의미 있는 연장선”이라고 덧붙였다.

그녀는 시장 안정성과 투자자 신뢰의 비결로 ‘제도적 기반의 질’을 꼽았다. 마틴 사장은 “팬데믹과 역사적인 금리 사이클, 지정학적 충격에도 투자자의 신뢰를 유지한 시장을 구별해준 것은 결국 뒷받침하는 제도적 기반의 질이었다”고 강조했다.

그녀는 지정학적 불확실성으로 증시 변동성과 거래량이 늘어난 상황에서도 NYSE는 안정적인 플랫폼으로 운영됐다며 지난 3월20일 종가 단일가 매매(클로징 옥션·Closing Auction) 사상 최대인 35억7000만주가 거래됐고 명목 금액도 사상 최대인 2305억달러를 기록했다고 소개했다.

마틴 사장은 이러한 안정성이 기술에 대한 꾸준한 투자에서 나온다고 설명했다. 그녀는 “NYSE의 매칭 엔진인 ‘NYSE 필라(Pillar)’ 시스템은 시장의 변동성과 거래가 크게 증가하는 시기에도 안정적인 성능을 지속해서 보여주고 있다”며 “이러한 회복력은 압박이 큰 상황에서도 안정적으로 작동하도록 설계된 기술에 지속적이고 의도적으로 투자해 온 결과”라고 말했다.

다만 “기술만으로는 충분하지 않다”고 선을 그었다. 그러면서 NYSE에 상장된 모든 종목에 지정시장조성자(Designated Market Maker·DMM)가 배정된다면서 이는 기술과 인간의 판단을 결합해 더 우수한 시가 및 종가 경매를 제공하기 위한 것이라고 설명했다. 그 결과 NYSE 상장 기업은 모든 업종에서 더 나은 성과를 보였으며 변동성은 낮고 매수·매도 호가 차이(스프레드)는 더 좁아졌다고 설명했다.

이번 세미나는 세계 최대 선진시장의 운영 원리를 국회의 제도 논의로 끌어들였다는 점에서 의미가 있다. 변동성이 상시화된 환경에서 시장을 지키는 힘이 결국 기술이 아니라 제도의 신뢰와 예측 가능성에 있다는 NYSE의 경험은 전 세계 장기 자본을 끌어들이려는 한국 자본시장에도 시사하는 바가 크다. 이 자리에서 오간 논의가 실제 입법과 제도 개선으로 이어질 때 세미나의 취지는 비로소 완성될 것이다.

민보영 UN SDGs 협회 수석 연구원 unsdgs@gmail.com

*민 수석 연구원은 현재 글로벌 전략 컨설팅 펌 피어스베일(PierceVale)의 대표, 인텔(Intel)의 대외협력 자문역, 경기도 환경보전기금운용심의위원으로도 활동하고 있습니다.

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