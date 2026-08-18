라미란, 식습관 지적에 쿨한 인정… “너무 추잡스럽게”

배우 라미란이 자신의 식사 습관을 둘러싼 지적에 솔직하게 반응하며 웃음을 자아냈다.

배우 라미란이 자신의 식사 습관을 둘러싼 지적에 솔직하게 반응하며 웃음을 자아냈다. 김숙티비

17일 유튜브 채널 ‘김숙티비’에는 ‘제주 별 5점짜리 맛집 투어 하고 별 보러 가자 (ft. 라미란)’라는 제목으로 배우 라미란과 함께 제주 곳곳을 찾는 여행기가 공개됐다. 영상에서 김숙은 팬에게 선물 받은 천체망원경으로 별을 관찰하기 위해 제주를 방문해 절친한 사이인 라미란이 여행했다.

두 사람은 먼저 한 카페를 찾아 케이크와 음료를 즐기며 이야기를 나눴다. 음료를 맛보던 중 김숙은 “젓가락 빨지 말라”라고 라미란의 평소 식사 모습을 언급했다. 누리꾼들이 영상 속 라미란의 행동을 보고 젓가락을 입으로 빠는 습관을 지적했다는 것이다.

김숙의 이야기를 들은 라미란은 이를 부인하기보다는 자신의 행동을 인정하며 반응했다. 그는 자신의 모습이 다소 보기 좋지 않은 듯 “너무 추잡스럽게 좀”이라고 말하며 스스로를 돌아보는 모습을 보였다. 예상치 못한 솔직한 답변에 두 사람 사이에서는 자연스럽게 웃음이 이어졌다.

카페에서는 또 다른 상황도 벌어졌다. 라미란을 알아본 팬들이 차례로 다가와 함께 사진을 찍어달라고 요청한 반면, 김숙에게는 별다른 요청이 들어오지 않았다. 김숙은 “내 스타일리스트가 왜 이렇게 유명한 거냐”고 서운한 듯한 모습을 보여 웃음을 안겼다.

라미란은 이와 관련된 일화가 떠오른 듯 겪었던 이야기를 공개했다. 그는 “대만 갔을 때 작가가 너 아냐고 물어보지 않았나”라며 그런데 “모자를 써서 모른다”고 했다고. 또 튀르키예방문 시 김숙이 “저를 아시냐”고 물었지만, 몰라 봤다고. 농담 섞인 이야기를 꺼내는 두 사람의 편안한 티키타카가 이어지면서 여행 분위기도 한층 유쾌해졌다.

두 사람은 이후 흑돼지를 활용한 오마카세 식당으로 자리를 옮겨 본격적인 식사를 즐겼다. 그런데 식사 도중 라미란이 앞서 언급됐던 젓가락을 빠는 행동을 다시 보이자 김숙이 “하지 말라”라고 즉각 반응했다.

라미란은 김숙의 거듭된 지적에 민망한 기색을 드러내면서도 자신이 일부러 그런 행동을 한 것은 아니라고 설명했다. 젓가락을 입으로 빤 것이 아니라 주변에 묻은 것을 정리하려고 살짝 손질한 것이라고 해명했다.

두 사람은 이처럼 서로의 행동을 거리낌 없이 지적하고 받아치는 모습을 보여주며 절친다운 호흡을 선보였다. 특히 라미란은 자신의 식사 습관에 대한 시청자들의 반응을 가볍게 넘기지 않고 유쾌하게 받아들이면서 영상에 또 다른 재미를 더했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지