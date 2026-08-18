北김정은, 트럼프 대화제의 응할까…비핵화 의제는 거부할 듯

김정은 북한 국무위원장이 최근 연일 쏟아지는 도널드 트럼프 미국 대통령의 '러브콜'에 응답할지 주목된다.



북한이 '비핵화 의제'에 극도의 거부감을 가진 데다 최근 러시아·중국과의 연대를 크게 강화하며 과거보다 국제적 영향력을 확대했다는 점에서 트럼프 대통령의 대화 제의에 당장 응할 가능성은 크지 않다는 관측에 무게가 실린다.

사진=조선중앙TV·연합뉴스

트럼프 대통령은 16일(이하 현지시간) 훈련 규모를 대폭 축소할 것을 피트 헤그세스 국방장관에게 지시했다고 소셜미디어를 통해 공개했다. 미국 국방부도 이 지시와 관련해 "군통수권자의 지시 이행에 적극 노력하고 있다"고 밝혔다.



북한이 한미 연합훈련에 대해 매우 예민한 반응을 보여왔다는 점에서 한미훈련 대폭 축소 지시는 북한을 대화의 장으로 끌어내기 위한 '당근'으로 해석된다.



앞서 트럼프 대통령은 지난 15일 김 위원장과의 2019년 '판문점 번개 회동' 사진을 소셜미디어에 게시했고, 17일에는 백악관에서 취재진에 자신의 대화 요청에 김 위원장이 응답했으며 대화 전망이 "매우 긍정적"이라고 말했다.



연일 자신이 김 위원장과 여전히 좋은 관계임을 강조하면서 북미 대화 재개 가능성을 거론하고 있는 셈이다.

그러나 북한은 즉각적인 반응을 내놓지 않고 있다.



조선중앙통신, 노동신문 등 북한 관영매체는 18일 현재까지 트럼프 대통령의 유화 제스처나 훈련 축소 지시 등과 관련한 보도를 내놓지 않았다.

2019년 7월 1일 조선중앙통신이 보도한 김정은 북한 국무위원장(왼쪽)과 도널드 트럼프 미국 대통령이 판문점 북측 지역에서 악수하는 모습. 세계일보 자료사진

미국을 직접 겨냥한 북한 관영매체의 보도는 지난 14일 한미연합훈련을 "본질상 침략전쟁시연"이라고 비난하는 외무성 대변인 담화 등이 마지막이었다.



북한이 대화에 선뜻 나서지 않는 가장 큰 이유로는 '비핵화 의제'에 대한 근본적인 거부감이 꼽힌다.



핵무장을 헌법에 명문화한 북한은 더 이상 비핵화를 논의 테이블에 올리지 않겠다는 입장이 확고하다.



반면, 미국은 여전히 북한 비핵화를 최종 목표로 삼고 있는 것으로 알려져 양측의 간극이 큰 상황이다.



트럼프 대통령에 대한 '신뢰 문제'도 북미 대화의 걸림돌이 될 수 있다.



최근 이란 전쟁에서처럼 트럼프 대통령이 언제든 협상을 중단하고 돌발적인 강경 행동으로 선회할 수 있다는 점을 북한이 우려하고 있을 가능성도 있다.

2019년 2월 베트남 하노이에서 열린 트럼프 대통령과 김 위원장 간 북미 정상회담이 결렬된 '하노이 노딜' 충격도 북한이 미국과의 본격적인 대화를 주저하게 하는 요인으로 작용할 수 있다.

2018년 6월 12일 싱가포르 센토사 섬의 카펠라 리조트에서 만난 트럼프 대통령과 김정은 위원장. AFP연합뉴스

여기에 더해 북미대화가 미국의 정치 도구로 소비될 가능성을 김 위원장이 경계하고 있다는 분석도 제기된다.



중간선거를 앞둔 트럼프 대통령이 자국 내 유권자들에게서 중동발 악재로부터 시선을 분산시키고, 외교적 치적을 과시하기 위해 북한을 이용하려 한다는 의도를 김 위원장이 간파하고 있다는 것이다.



최근 러시아·중국과의 전략적 밀착으로 북한의 외교적 운신의 폭이 크게 넓어졌다는 점 역시 굳이 미국과의 대화를 서두를 필요가 없게 만드는 배경으로 작용하고 있다.



임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 "김정은 입장에서는 불확실한 성과를 바라보며 트럼프에게 매달릴 이유가 없다"며 "김정은은 지금을 러시아·중국과의 반미 연대를 강화해서 경제·군사적 실리를 챙길 가장 중요한 시기로 볼 것"이라고 분석했다.

<연합>

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