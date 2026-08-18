최민희 “‘김민석 플랜’ 당이 갈 방향, 세제개편안 빨리 처리해야”

더불어민주당 최민희 최고위원은 18일 김민석 대표가 국민의 먹고사는 문제를 살피는 민생정치, 당의 저변을 넓히는 덧셈·확장정치, 유능한 정치를 표방하는 ‘ABC플랜’을 제시한 데 대해 “지극히 당연하고 당이 가야 될 방향이라고 본다”고 평가했다. 김 대표의 구상을 실현하기 위한 첫 과제로는 부동산 세제개편안 신속 처리를 제시했다. 정청래 전 대표의 연임 실패에 대해선 아쉬움을 표했고, 전당대회 준비 과정에서 결정된 선호투표제 도입은 ‘소수결’에 의해 결정됐다고 지적했다.

최 최고위원은 이날 KBS·SBS·CBS라디오와 잇달아 인터뷰를 하며 최고위원 당선 소감과 향후 당의 진로에 대한 견해 등을 밝혔다. 그는 득표율 1위로 수석최고위원에 당선된 데 대해 “정 전 대표가 나눠준 표이기 때문에 저로서는 기쁘기보다는 정 전 대표가 개혁당대표로 당선되지 못한 것이 매우 안타깝다. 지금도 그 생각이 더 크다”고 했다. 또 “정 전 대표를 지지하는 표가 제게 온 것”이라며 “제가 축하받거나 기쁠 일은 아닌 것 같다”고 했다.

더불어민주당 김민석 신임 대표(가운데)가 18일 서울 동작구 국립서울현충원에서 최민희 신임 최고위원(왼쪽), 한병도 원내대표와 현충탑을 참배한 뒤 이동하고 있다. 연합

김 대표의 ABC플랜에는 공감을 표했다. 최 최고위원은 “정부의 세제개편안을 빨리 처리하는 것이 그걸 실천하는 첫걸음이라고 생각한다”며 “특히 태도, 언어, 문화 관련해서는 ‘문조털래유’ 멸칭 세력이 민주당 담을 넘어오는 것을 막는 게 매우 중요하다. (김 대표가) 이것에 공감한 것으로 본다”고 말했다. 문조털래유는 문재인 전 대통령에 더해 조국혁신당 조국 혁신정책연구원장 등 친문(친문재인) 인사 4명을 묶어 부르는 멸칭이다.

전당대회 과정에서 불거진 신천지 공방에 대해선 ‘공격에 대한 해명’이 불가피했다는 입장이다. 최 최고위원은 ‘반명(반이재명), 분열주의, 신천지 3자 비밀연합을 깨는 게 이번 전당대회의 본질’이라는 김 대표의 발언으로 인해 정 전 대표가 신천지로 몰렸다는 취지로 주장하며 “정 전 대표는 그것을 해명하지 않을 수가 없잖나”라고 했다. 이어 “죄송하게도 한쪽에서 네거티브하면 (정 전 대표가) 해명하는 전당대회가 돼 버렸다”며 “신천지 비밀연합 부분은 만약 있다면 큰일이다. 이 부분은 신임 대표도 어떻게든 해소하겠다고 했으니 지켜볼 것”이라고 했다.

당의 전당대회 관리를 두고선 “부실했다”고 날을 세웠다. 최 최고위원은 선호투표제에 대해 “최고위원 다수가 반대했는데 소수결로 (최고위에서) 통과했다”면서 “당규에 전당대회 후보 등록 30일 전까지 관련 규칙을 다 정하게 돼 있다. 그런데 그걸 후보 등록이 시작된 이후에 했잖나”라고 비판했다. 그러고선 “이런 불공정에 대해 당원들이 분노하고 있다. 그럼에도 정 전 대표가 탈당하지 말아 달라고 호소하는 것”이라고 했다.

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