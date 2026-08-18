한동훈, 트럼프 '한미연합훈련 축소' 지시에 "결정 과정서 李정부 패싱 더 문제"

한동훈 무소속 의원은 18일 도널드 트럼프 미국 대통령이 한미연합훈련 축소를 지시한 것과 관련해 정부를 향해 "언제 어떤 경로로 알게 됐나"라고 물었다.

한 의원은 이날 오전 페이스북에 "북한의 대한민국에 대한 극단적 적대가 바뀌지 않는 상황에서 한미연합훈련 축소 그 자체도 우려스럽습니다만, 미국이 그런 결정을 하는 과정에서 이재명 정부가 패싱당하고 배제됐는지가 더 문제"라며 이같이 적었다.

한 의원은 "트럼프 대통령 SNS 메시지에는 한미연합훈련 축소가 호르무즈 사태에 대한 이재명 정부의 대응과 관련이 있다고 해석되는 암시가 들어 있다"며 "이재명 정부는 호르무즈 사태 관련해서 미국으로부터 어떤 요청을 받았고 어떤 대응을 했느냐"고 썼다.

이어 "미국 대통령이 공개적으로 이재명 정부에 대한 부정적 감정을 드러내고 있는 초유의 상황에서 국민은 도대체 어떤 일이 벌어지고 있는지, 이재명 정부가 외교를 하기는 하고 있는지 알권리가 있다"고 했다.

<뉴시스>

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