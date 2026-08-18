이효리 "이상순과 결혼 전 2년 동거"

가수 이효리가 남편 이상순과 결혼 전 약 2년간 동거했다고 밝혔다.

18일 오후 8시50분 방송되는 JTBC 예능 '연애전쟁' 9화에서는 남자친구의 집착 문제로 갈등을 겪고 있는 커플의 사연이 공개된다.

18일 오후 8시50분 방송되는 JTBC 예능 '연애전쟁' 9화에서는 남자친구의 집착 문제로 갈등을 겪고 있는 커플의 사연이 공개된다. JTBC 제공

이날 이효리는 동거 중인 커플에게 자신의 경험을 바탕으로 조언한다.

그는 "상순 오빠와 2년 정도 동거 후 결혼했다"라고 말했다. 이어 24시간 함께 생활하며 갈등을 겪고 있는 커플에게 조언을 전했다.

특히 친구들과 술자리를 즐기는 여자친구 때문에 불안해하는 남자친구를 위한 해결책도 제시한다.

방송에서는 여자친구의 네일숍 손님까지 통제하는 남자친구의 사연도 소개된다.

남자친구는 여자친구에게 "남자 손님은 받지 마"라고 요구하는가 하면, 연락이 닿지 않을 경우 부재중 전화 150통과 수백 통의 문자를 보내기도 했다.

동거 중인 집에서도 여자친구의 위치를 수시로 확인하는 모습을 보였다.

이에 서장훈은 "집착도 병"이라고 말했다. 이효리도 "본인을 위해 병원에 가봐야 한다"라며 조언했다.

남자친구의 질투는 스튜디오에서도 이어졌다.

평소 네일숍을 이용한다고 밝힌 서장훈이 "네일숍 위치가 어디냐?"라고 여자친구에게 묻자 남자친구는 "두 분도 제 여자친구가 예쁘다고 생각할 것 같다"라고 말했다.

이에 서장훈은 "여자친구분께 아무런 감정이 없다"라고 답했다.

<뉴시스>

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