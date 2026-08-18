“왜 이렇게까지 살아야 하나”…랄랄, ‘주식 하락장 우울증’ 고백

유튜버 겸 방송인 랄랄이 주식 하락으로 인한 심적 부담을 털어놨다. 그는 매일 아침 주식 계좌를 확인하면서 좌절감을 느끼고 있다며, 다이어트까지 겹쳐 감정 기복이 심해졌다고 밝혔다.

랄랄은 지난 16일 자신의 유튜브 채널 ‘랄랄’에 ‘감정기복 미친 브이로그 (물벼락, 탈색, 주식)’이라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 랄랄은 최근 자신의 투자 상황을 언급하며 “아무래도 주식 하락장 우울증에 걸린 것 같다. 아침마다 주식 창을 확인하며 좌절감을 느끼는 증후군인데, 나아질 기미가 안 보인다”고 말했다.

랄랄 유튜브 채널 캡처

이어 “다이어트까지 하니까 내가 왜 이렇게까지 살아야 하는지 모르겠다”며 “기분이 안 좋다. 이 삶이 행복하지 않다”고 털어놨다. 특히 “외적으로 예뻐지는 것은 좋은데 지금 마음이 전혀 행복하지 않다”며 스트레스를 호소했다.

랄랄은 앞서 SK하이닉스 주식을 주당 약 280만원에 매수했다고 밝힌 바 있다. 이후 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “하이닉스 138만원? 280층에 사람 있어요”라고 적으며 주가 하락에 따른 손실 상황을 알리기도 했다. 지난 14일 SK하이닉스 종가는 164만5000원이었다.

랄랄은 기분 전환을 위해 즉흥적으로 탈색을 결정했다고 말했다. 실제로 미용실을 찾아 머리색을 바꾼 뒤에는 한층 밝아진 모습을 보이며 “이렇게 머리스타일을 바꾸고 나니 기분이 훨씬 나아졌다”고 밝혔다.

랄랄은 거침없는 입담과 솔직한 일상을 담은 콘텐츠로 인기를 얻은 크리에이터다. 유튜브와 방송을 오가며 먹방, 일상, 뷰티 등의 콘텐츠를 선보이고 있다.

한편 최근 랄랄 외에도 모델 겸 방송인 홍진경, 개그맨 미자 등의 연예인이 주식 투자 경험과 손실 상황을 공개해 눈길을 끈 바 있다.

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