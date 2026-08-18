'돌려차기' 피해자, '부적절 발언' 서범수·진종오 선처 탄원

국민의힘 중앙윤리위원회가 검찰 보완수사권 폐지 관련 국회 간담회에서 부적절한 발언으로 논란을 빚은 서범수·진종오 의원에 대한 징계 절차에 착수한 것과 관련해 '부산 돌려차기' 사건 피해자가 선처를 호소하는 탄원서를 제출한다.



'부산 돌려차기' 사건 피해자 김진주(가명)씨는 18일 탄원서에서 "범죄 피해자는 어느 토론회에 가도 사례자 한 명에 불과했지만, 해당 간담회는 처음으로 범죄피해자가 들러리가 아닌 순간이었다"며 "귀한 자리에 와주신 국회의원들에게 여전히 감사하다"고 말했다.

'보완수사권 폐지' 관련 토론회 연 한동훈과 '부산 돌려차기' 사건 피해자 김진주(가명)씨.



이어 "토론회 후 그러한 실언을 했더라면 상처받고 용서하지 않았을지도 모른다"며 "그러나 간담회를 하는 동안 점점 진지하게 바뀌는 그들의 눈빛을 보았기에 흔들리지 않는다"고 덧붙였다.



김씨는 징계에 따른 2차 가해도 우려했다.



김씨는 "저는 피해자의 편을 들어주는 의원님들을 좋아할 뿐"이라며 "피해자의 제도를 바꾸기 위해 정치인들과의 교류가 필요하지만, 어느 순간부터 정쟁 싸움의 도구가 됐다"고 주장했다.



이어 "저는 원치 않았지만 돌려차기 사건의 피해자가 됐고, 보복 협박 피해자가 됐다"며 "이번 징계에 따라 저는 또 다른 가해에 시달릴 것"이라고 덧붙였다.



김씨는 "이 징계가 또 다른 피해로 이어지는 것을 원치 않는다"며 "저를 보호해줄 필요는 없지만, 이 징계만큼은 큰 이슈가 되지 않도록 도와주길 간곡히 부탁한다"고 호소했다.



김씨는 이날 오후 국민의힘 중앙윤리위원회에 출석해 이 같은 내용의 탄원서를 제출하고, 발언 기회가 주어질 경우 소명에도 나설 계획이다.



앞서 서 의원은 지난 4일 무소속 한동훈 의원이 주최하고 '부산 돌려차기' 사건 피해자가 자리한 간담회가 시작되기 전 맞은편에 앉은 진 의원에게 말을 걸며 "돌려차기 한번 하지"라고 말했고, 진 의원도 자신은 '발보다 손을 더 잘 쓴다'는 취지로 답해 물의를 일으켰다.



해당 발언이 알려지며 거센 비판이 일자, 두 의원은 논란 직후 피해자 김씨에 대한 사과의 입장을 밝혔다.

<연합>

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