金, 23일 대표 취임 후 첫 고위당정…부동산 세제 등 논의할 듯

더불어민주당과 정부는 오는 23일 김민석 대표 취임 후 첫 고위당정협의회를 개최한다.



박성준 수석대변인은 18일 국회에서 열린 김 대표와 강훈식 청와대 비서실장 간 회동 후 기자들과 만나 "일요일(23일) (오전) 11시께 고위당정협의회를 열 것 같다"고 밝혔다.

더불어민주당 김민석 신임 대표가 18일 서울 동작구 국립서울현충원 김대중 전 대통령 묘역을 참배한 뒤 권노갑 김대중재단 이사장과 대화하고 있다.



박 수석대변인은 이번 협의회에 대해 "상견례"라면서도 "현안이 논의될 것"이라고 설명했다.



이에 따라 협의회에서는 정부의 부동산 세제개편안과 주택 공급 대책 등이 두루 논의될 것으로 보인다.



한편 박 수석대변인은 김 대표의 국민의힘 예방 계획에 대한 물음에 김 대표가 전날 취임 일성으로 제시한 'ABC 플랜'을 언급하며 "김 대표가 확장정치로서 정치, 덧셈 정치를 하지 않겠나"라고 답했다.



이어 "거기(ABC 플랜)에 함축적인 의미가 다 포함돼있는 것 같다"고 덧붙였다.



김 대표가 밝힌 ABC 플랜은 '먹고사는 민생 정치·생활비 정치'(Affordability), '크고 넓은 덧셈·확장 정치'(Broadening), '유능한 민생 중심 정치'(Competence)를 의미한다.

<연합>

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