에어프레미아, 가을 여행철 앞두고 프로모션 진행

에어프레미아는 가을·겨울 등을 앞두고 해외 여행을 준비하는 고객을 대상으로 항공권 할인 행사를 갖는다고 18일 밝혔다.

에어프레미아는 이날 오전 10시부터 25일까지 항공권 할인 프로모션을 실시한다. 이코노미 좌석은 최대 20%, 일반석보다 넓은 공간을 제공하는 와이드 프리미엄 좌석은 최대 15% 할인받을 수 있다. 할인율은 항공운임을 기준으로 적용한다.

에어프레미아는 18일 오전 10시부터 25일까지 항공권 할인 프로모션을 실시한다. 에어프레미아 제공

항공권 예매 시 프로모션 코드 ‘SUMMER20’을 입력하면 할인 혜택을 받을 수 있다. 에어프레미아가 운항하는 전 노선이 대상이며 11월 재운항을 앞둔 호치민 노선도 포함된다.

노선별 탑승기간은 상이하다. 한국출발 기준으로 미주노선인 LA·뉴욕·샌프란시스코는 2027년 6월30일까지, 워싱턴D.C.는 2027년 3월27일까지 탑승할 수 있다. 호놀룰루는 2027년 2월28일까지 이용 가능하다.

방콕·홍콩·나리타·호치민 등 아시아 노선은 2027년 3월27일까지 탑승할 수 있으며, 호치민 노선은 재운항 일정에 따라 11월5일부터 이용할 수 있다.

항공권과 함께 여행에 필요한 eSIM 할인 혜택도 제공한다. 에어프레미아 앱을 신규 설치하면 eSIM을 최대 30% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

에어프레미아 관계자는 “여름 휴가철 막바지 여행을 계획하는 고객뿐만 아니라 가을과 겨울 여행을 미리 준비하는 고객들도 이번 프로모션을 통해 합리적인 가격으로 항공권을 구매할 수 있다”며 “특히 장거리 여행을 계획하고 있다면 보다 여유로운 공간을 제공하는 와이드 프리미엄까지 할인된 가격으로 이용할 수 있는 만큼 여행 목적과 일정에 맞춰 혜택을 활용하시길 바란다”고 말했다.

한편 올해 상반기 에어프레미아의 와이드 프리미엄 클래스의 미주 노선 탑승률은 아시아 노선보다 다 약 4%p 높게 나타났다. 장거리 비행일수록 보다 넓은 좌석 공간을 선호하는 고객 수요가 높다는 것을 보여준다.



에어프레미아는 올해 미주 장거리 네트워크를 확대한 결과 미국 내에서 외국인 승객비중이 늘어난 것으로 나타났다. LA·샌프란시스코 등 서부부터 뉴욕·워싱턴D.C. 등 동부 주요 도시, 호놀룰루까지 취항하며 미주 포트폴리오를 구축했다.호놀룰루를 제외한 미주 본토 노선의 외국인 승객 비중은 약 55.3%에 달해 안정적인 글로벌 수요 기반을 확보하고 있다.

장거리 네트워크를 인천 중심의 연결망으로 확장하면서 환승과 인터라인 수요도 빠르게 늘고 있다. 올해 상반기 환승객은 3만9110명으로 전년 동기 대비 454.2% 증가했다. 나리타·방콕·홍콩 등 자체 아시아 노선과 미주 노선을 연결하는 한편 인터라인을 통해 에어프레미아가 직접 취항하지 않는 중국 등 아시아 지역과 미국 현지까지 연결하며 네트워크 경쟁력을 높이고 있다.

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