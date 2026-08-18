오현경 "미스코리아 진, 고현정이 될 줄…우월하단 소문 많아"

배우 오현경이 고현정을 제치고 1989년 미스코리아 진으로 당선됐던 순간을 떠올렸다.

17일 방송된 tvN STORY 예능 프로그램 '남겨서 뭐하게'에는 배우 오현경, 윤지숙이 게스트로 출연해 이영자와 이야기를 나눴다.

이날 세 사람은 미스코리아 대회에 대한 이야기를 나눴다.

이영자가 "현경 씨가 미스코리아 진이 됐을 때 고현정 씨가 선이었느냐"고 묻자 오현경은 "선이긴 했는데 사실 좀 아깝다. 뭐라고 우열을 가릴 수가 없었다"고 답했다.

1989년 미스코리아 선발대회에서 오현경은 진, 고현정은 선에 이름을 올렸다.

그러나 오현경은 당시 대회에서 자신보다 고현정이 더 주목받았다고 회상했다.

그는 "그때 이미 현정이가 워낙 우월하다는 소문이 많았다"며 "나는 아예 진이 될 거라고 생각도 못 했다"고 말했다.

예상하지 못했던 결과에 대해선 "당시 여러가지로 나에게 좋은 기운이 있었던 것 같다"고 밝혔다.

이를 듣던 이영자는 당시 고현정이 강력한 후보로 꼽혔던 분위기였다며 "나도 고현정 씨가 될 줄 알았다"고 했다.

그러면서 오현경의 미모가 눈에 띄었다며 "우리나라에서 보기 드물게 눈이 크고 이국적인 외모였다. 눈이 부리부리해서 정말 예뻤다"고 칭찬했다.

오현경은 미스코리아 진에 당선된 뒤 받은 상금을 부모님께 드렸다고 밝혔다.

그는 "저희 때는 1500만 원이었다. 우승 상금은 당연히 부모님께 드렸다"며 "미스코리아 전부터 모델 일을 해서 당시 처음으로 집을 구매했다"고 말해 눈길을 끌었다.

<뉴시스>

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