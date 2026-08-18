소지섭 “‘미사’ 못 본 세대에게 요즘 ‘김부장’으로 불린다”

배우 소지섭이 화제작 SBS 드라 ‘김부장’의 흥행 소감과 시즌2에 대한 바람, 데뷔 30년 차 배우로서의 작품 선택 기준을 밝혔다.

소지섭은 18일 글로벌 미디어 플랫폼 ‘볼드페이지(BoldPage)’의 인터뷰 ‘Global Q’s’를 통해 최근 활동과 연기 인생에 대한 이야기를 전했다.

‘김부장’ 흥행 이후 달라진 반응에 대해 소지섭은 “(KBS2 드라마) ‘미안하다, 사랑한다’를 보지 못한 세대가 많은데, 이번 ‘김부장’은 다양한 세대가 봐주셨다”면서 “요즘에는 내 이름보다 ‘김부장’이라고 제일 많이 불린다”고 말했다.

배우 소지섭. 볼드페이지

작품을 선택한 이유에 대해서는 캐릭터의 서사를 꼽았다. 전작 ‘광장’ 이후 다시 액션 드라마를 하고 싶었다는 소지섭은 “‘그때 들어왔던 역할이 ‘김부장’인데, 액션보다는 캐릭터가 갖고 있는 서사, 그 사람이 살아온 환경 같은 것이 너무 마음에 들더라”고 밝혔다.

시즌2에 대한 구상도 전했다. 소지섭은 “에피소드 형식보다는, 시즌1에서 딸아이가 없어진 것처럼 무언가 큰 줄기가 있으면 좋을 것 같다”며 “거기에 따라서 김부장의 역할도 조금 변할 것이다. 그럼 또 그 안에서 다양한 것들을 보여드릴 수 있을 것 같다”고 말했다. 이어 “아마 팀으로 움직이지 않을까. 일단 세계관이 너무 크다”고 덧붙였다.

그동안 누군가를 끝까지 지키는 인물을 자주 연기한 것과 관련해서는 “그런 대본을 보면 끌리는 것 같다”며 “단순하게 놓치지 않고 끝까지 가는 걸 좋아하는 것 같다”고 설명했다.

대표작 ‘미안하다, 사랑한다’가 해외에서도 꾸준히 사랑받는 데 대해서는 “언어가 다르면 조금 다르게 감정이 전달될 수도 있는데 그걸 같이 느낀다는 게 신기하다”고 말했다.

또한 아직 작품을 보지 않은 시청자들에게는 “워낙 클래식한 내용이고 새드엔딩 아닌가. 잘못 보면 큰일 날 수 있는 드라마”라며 “한동안 슬플 수 있다”고 재치 있는 경고를 남겼다.

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