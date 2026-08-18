황현민, 17년 전 배정남·마르코 폭행설 재소환…“합의금 2000만원 지급”

사진=세계일보 자료사진, 황현민 SNS

혼성그룹 잼 출신 사업가 황현민이 배우 배정남과 모델 출신 방송인 마르코를 둘러싼 17년 전 폭행 시비를 다시 언급했다.

황현민은 지난 16일 자신의 인스타그램을 통해 과거 마르코의 소속사 대표로 일했던 당시를 언급하며 2009년 불거졌던 배정남과 마르코 관련 폭행설에 대해 새로운 주장을 내놨다.

황현민은 당시 마르코가 클럽에서 배정남을 폭행해 배정남의 앞니가 부러졌으며, 다음 날 자신이 사비로 2000만 원의 합의금을 지급했다고 주장했다. 또 사건 직후 배정남 측이 지인들과 함께 찾아왔고, 자신과 마르코가 직접 대응했다는 취지의 주장도 덧붙였다.

다만 황현민이 이번에 공개한 내용은 개인 SNS를 통해 제기한 주장으로, 현재까지 구체적인 사실관계가 새롭게 확인된 것은 아니다.

해당 사건은 2009년 온라인상에 이른바 ‘배정남·마르코 난투극’ 관련 영상과 소문이 퍼지면서 알려졌다. 당시에는 배정남이 마르코와 시비가 붙어 폭행을 당했다는 식으로 알려졌으나, 이후 배정남이 직접 방송에 출연해 당시 상황을 설명했다.

배정남은 2017년 MBC ‘라디오스타’에 출연해 2009년 클럽에서 마르코 일행과 마주친 뒤 일행 중 한 사람에게 갑작스럽게 맞았다고 밝혔다. 당시 마르코의 소속사 대표가 폭행한 사람을 불러 사과하도록 했고, 배정남은 사과를 받은 뒤 사건을 일단락했다고 설명했다.

특히 배정남은 이후 온라인에 자신과 관련된 것으로 잘못 알려진 영상이 퍼지면서 ‘난투극’이라는 오해가 생겼다고 주장했다. 자신은 당시 상대를 폭행한 사실이 없었으며, 이 같은 루머 때문에 일과 광고가 끊기는 등 오랜 기간 피해를 입었다고 털어놓기도 했다.

이후 배정남과 마르코는 방송을 통해 서로의 입장을 확인하며 오해를 풀었다. 배정남 역시 당시 사건과 관련해 마르코 개인에게 앙금이 남은 것은 아니라는 취지의 입장을 밝힌 바 있다.

그런 가운데 황현민이 약 17년이 지난 시점에서 당시 사건에 대해 기존에 알려진 내용과 다른 주장을 다시 꺼내면서 관심이 쏠리고 있다.

특히 황현민은 자신의 게시물에서 배정남의 정치적 성향을 언급하며 비판적인 표현을 사용한 뒤 과거 폭행 시비를 거론했다. 이 때문에 온라인에서는 황현민이 왜 오랜 시간이 지난 사건을 다시 언급했는지를 두고 다양한 반응이 나오고 있다.

다만 현재까지 황현민의 주장에 대해 배정남이나 마르코 측의 새로운 공식 입장이 나온 것은 확인되지 않았다. 따라서 당시 사건의 구체적인 경위와 합의금 지급 여부 등은 추가적인 확인이 필요한 상황이다.

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