소유, 결혼 전 동거 선언…“한 사람과 평생 살 수 있을지 모르겠다”

유튜브 채널 ‘소유기’ 화면 캡처

그룹 씨스타 출신 가수 소유가 달라진 결혼관을 솔직하게 털어놨다.

소유는 지난 17일 자신의 유튜브 채널 ‘소유기’를 통해 연애와 결혼에 대한 생각을 공개했다.

이날 소유는 씨스타의 히트곡 ‘Give It To Me’ 속 “서른 전에 결혼할까”라는 가사를 부를 당시 실제로 30세 이전의 결혼을 생각했다고 밝혔다.

당시 23세였던 소유는 “가수로서 이루고 싶은 건 일적인 목표였고, 인생의 최종 목표는 엄마가 되는 것이었다”고 과거를 돌아봤다.

30세가 되면 건강한 상태에서 난자를 냉동할 계획까지 세웠지만 결국 실행에 옮기지는 못했다고 털어놨다. 난자 냉동 과정에서 매일 배에 직접 주사를 놓아야 한다는 이야기를 듣고 포기했다는 것.

결혼과 출산에 대한 생각이 달라진 계기로는 코로나19를 꼽았다. 소유는 당시 어린아이들이 외출할 때마다 마스크를 찾는 모습을 보며 “이런 세상에 내 아이를 낳으면 신경 써야 할 일이 너무 많을 것 같았다”고 설명했다.

32세 무렵부터는 결혼 자체에 대한 생각도 크게 달라졌다. 소유는 “아이를 낳을 게 아니면 결혼은 별로 하고 싶지 않다”며 “한 사람과 평생 함께 살 수 있을지도 모르겠다”고 솔직하게 말했다.

다만 결혼을 하게 된다면 상대방의 경제력과 생활 습관 등을 중요하게 보겠다는 기준은 분명했다. 소유는 “나보다 조금 많거나 조금 적은 사람은 괜찮다. 하지만 격차가 크게 나는 건 부담스럽다”고 밝혔다.

이어 자기관리를 하는 사람에게 호감이 간다며 “운동을 하지 않는 사람에게는 호감이 떨어진다”고 말했다.

특히 결혼 전 동거는 반드시 해보고 싶다고 강조했다. 씨스타 활동 당시 멤버들과 숙소 생활을 했고 친언니와도 함께 살아본 경험을 통해 함께 사는 과정에서 서로 맞춰야 할 부분이 많다는 것을 알게 됐기 때문이다.

소유는 “저는 무조건 동거해 보고 결혼할 것”이라며 “되게 중요한 게 많다”고 말했다.

이어 현실적인 이유까지 언급했다. 그는 “추위를 많이 타는 사람과 열이 많은 사람이 만나면 정말 힘들다”며 “상대가 겨울에 난방을 세게 틀면 나는 너무 더울 수 있다”고 설명했다.

결국 소유가 중요하게 생각하는 것은 외적인 조건보다 실제 함께 생활했을 때의 조화였다. 생활 습관과 자기관리, 경제력뿐 아니라 사소한 생활 방식까지 직접 맞춰본 뒤 결혼을 결정하겠다는 현실적인 결혼관을 드러낸 셈이다.

한편 소유는 최근 약 10년 전 투자했던 삼성전자와 SK하이닉스 주식 이야기도 공개했다. 당시 주식 공부를 위해 약 1억 원을 투자했고, 이후 주식을 매도해 얻은 수익금을 새집 마련에 보탰다고 밝혔다.

최근에는 사우나실과 운동 공간, 작업실, 드레스룸 등을 갖춘 새 보금자리를 공개해 관심을 모으기도 했다.

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