'오디세이' 600만 간다…'스파이더맨' 800만 간다

영화 '오디세이'가 광복절 연휴 200만명에 가까운 관객을 끌어모으며 500만 관객 고지를 밟았다 '스파이더맨:브랜드 뉴 데이'는 800만 관객 고지를 향해 다가갔다.

'오디세이'는 15~17일 198만3652명(영화진흥위원회 기준)이 봐 광복절 연휴 박스오피스를 장악했다. 매출액 점유율(전체 영화 매출액 대비 특정 영화 매출액 비중)은 59.3%였다. 누적관객수는 516만명이었다. 올해 국내 개봉 영화 중 500만명 이상 본 작품은 '왕과 사는 남자'(1691만명) '스파이더맨:브랜드 뉴 데이'(754만명) '군체'(595만명) 포함 4편이다.

'오디세이' 흥행세는 계속 이어질 것으로 전망된다. 18일 오전 7시 현재 '오디세이' 예매관객수는 약 53만3600명이으로 예매 순위 1위를 달리고 있다. 2위 '스파이더맨:브랜드 뉴 데이'는 약 7만9000명 수준이다. 이 추세라면 '오디세이'는 무난히 600만 관객을 넘고 700만 관객에도 도전할 수 있을 거로 예상된다.

놀런 감독 13번째 장편영화 '오디세이'는 호메로스 서사시 <오디세이아>를 재해석한 작품이다. 트로이 목마 작전을 기획해 10년에 걸쳐 벌어진 트로이 전쟁에서 승리한 이타카 왕 오디세우스가 다시 10년이 걸려 고향으로 돌아가는 과정을 담았다. 배우 맷 데이먼이 오디세우스를 연기했고, 톰 홀랜드가 오디세우스 아들 텔레마코스를, 앤 해서웨이가 오디세우스 아내 페넬로페를 맡았다. 이와 함께 로버트 패틴슨, 셜리즈 테론 등이 출연�g다.

'스파이더맨:브랜드 뉴 데이'는 같은 기간 87만4640명이 봐 박스오피스 2위를 유지했다. 누적관객수는 754만명이었다. 올해 국내 공개된 영화 중 700만명 이상 본 건 '왕과 사는 남자'와 '스파이더맨:브랜드 뉴 데이' 2편이다.

'스파이더맨:브랜드 뉴 데이'는 꾸준히 관객을 끌어모으고 있어 이 흐름대로라면 800만 관객 돌파할 것으로 보인다.

'스파이더맨:브랜드 뉴 데이'는 마블이 내놓은 스파이더맨 시리즈 4번째 영화다. 4년 전 소중한 이들을 지키기 위해 모두의 기억에서 사라지는 방법을 택한 스파이더맨 피터 파커가 예상치 못한 DNA 변이로 통제 불가능한 힘에 사로잡히면서 벌어지는 이야기를 그린다. 배우 톰 홀랜드가 다시 한 번 피터 파커를 맡았다. 젠데이야, 마크 러팔로, 제이콥 배덜런, 존 번탈, 마이클 만도 등이 출연했다. 연출은 '샹치와 텐 링즈의 전설'(2021)을 만든 데스틴 크리턴 감독이 했다.

이밖에 광복절 연휴 박스오피스 순위는 3위 '사랑의 하츄핑:고래보석의 전설'(18만4051명·누적 70만명), 4위 '오케이 마담2'(13만153명·23만명), 5위 '명탐정 코난:하이웨이의 타천사'(12만6068명·26만명) 순이었다.

<뉴시스>

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