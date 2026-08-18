무디스, 韓성장률 3.5%로 '깜짝' 상향…대체 메모리기업 제한적"

국제신용평가사 무디스는 반도체 호황이 적어도 내년 중반까지 이어질 것이라며 올해 한국 성장률 전망을 3.5%로 대폭 올린 것으로 18일 확인됐다.



무디스는 한국 신용등급 정기 검토를 마치고서 최근 내놓은 보고서에서 한국의 국내총생산(GDP)이 올해 3.5%, 내년에 2.7% 성장할 것이라고 관측했다.

컨테이너 쌓여 있는 평택항의 모습. 연합뉴스

이는 국제금융센터가 집계한 지난달 말 기준 8개 주요 투자은행(IB)의 올해 전망치 평균(3.2%)보다 0.3%포인트(p) 높다.



무디스는 올해 2월 발표한 한국 국가신용등급 보고서에서는 올해 성장률을 1.8%로 내다봤다. 반년 만에 약 두배로 올린 것이다.



관계 당국에 따르면 무디스는 5월에 낸 글로벌 경제 전망에서 예상치를 2.5%로 상향했고 석 달 만에 이처럼 1.0%p 추가로 올렸다.



반도체 슈퍼사이클과 수출 호조 등을 근거로 더 긍정적인 판단을 내렸다.



무디스는 특히 "칩 수요는 이어지고 있으며 한국의 고급 메모리 공급업체를 현실적으로 대체할만한 기업은 제한돼 있다"면서 반도체 사이클이 적어도 2027년 중반까지는 강하게 유지될 것이라고 관측했다.



특히 올해 1∼7월 상품 수출이 작년 같은 기간에 비해 51%나 증가했고 이는 "매우 강력한 반도체 성장의 뒷받침을 받았다"고 풀이했다.



반도체, 인공지능(AI) 데이터센터, 피지컬 AI 등 3대 핵심 분야를 중점적으로 육성하기 위해 정부가 추진 중인 메가 프로젝트도 거론했다.



무디스는 한국이 메가 프로젝트로 새로운 성장 엔진을 만들고 수도권 집중을 벗어난 균형 발전을 추진하려고 한다면서 이런 전략이 "기술혁신에 발맞추려는 지속적이고 일관된 정책 노력을 보여준다"고 평가했다.



만약 일련의 시도가 성공적으로 이뤄지면 생산성을 높이고 잠재성장률을 끌어올릴 수도 있다는 관점에도 주목했다.



무디스는 초과 세입이 이어지고 성장률 전망이 높아지는 가운데 한국 정부의 재정 건전성은 애초 예상보다 좋아질 것이라면서 올해 GDP 대비 재정 적자는 애초 목표보다 0.1%p 개선한 3.8%가 될 것으로 관측했다.



하지만 정책 개혁이 없다면 고령화에 따른 의무 지출, 국방·안보 비용, 수출 경쟁력 유지를 위한 투자 비용 등이 재정 압력을 키울 수 있다고 조언했다.



무디스는 앞서 한국의 신용등급을 Aa2로 평가했다. 이와 관련해 무디스는 "정책 효과성과 경제적 강점에 의해 뒷받침되고 있다"고 설명했다. 과제로는 정부부채 증가와 고령화로 인한 장기적인 재정 부담을 꼽았다.



무디스는 이번 보고서가 한국의 신용등급을 매기는 차원의 것은 아니며 조만간 신용등급을 새로 발표할 가능성이 있는지 혹은 없는지를 시사하는 것도 아니라고 선을 그었다.

<연합>

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