“인명 피해난 아파트로 출발했다”… 김민석 대표의 첫 일정은 수해현장

김민석 더불어민주당 대표가 지난 17일 당선 후 첫 일정으로 경남 거제시 수해 현장을 택했다. 장동혁 국민의힘 대표 등 야당 지도부도 18일 오전 거제를 비롯한 경남 수해 현장을 찾는다.

더불어민주당 김민석 신임 당 대표가 17일 경남 거제시 옥포동의 산사태·폭우 피해 지역에서 현장을 둘러보고 있다. 이는 당선 후 첫 일정이다. 연합뉴스

17일 박성준 민주당 수석대변인은 대전 유성구 DCC대전컨벤션센터에서 비공개 최고위원회의를 마친 뒤 취재진과 만나 “경남 거제시에 인명 피해가 있는 삼도맨션 아파트로 김 대표가 출발했다”고 전했다.

박 수석대변인은 “현장에 가서 비 피해 상황들을 점검하고 그 이후 대책까지 마련하기 위해 당 대표께서 (당선이) 되자마자 바로 출발했다”고 말했다. 이어 “지금 임시 주거 시설로 이용하고 있는 복지관에 들러 주민들을 만날 예정”이라고 했다.

김민석 대표가 경남 수해현장을 첫 일정으로 소화한 가운데 국민의힘 지도부도 18일 현장을 찾는다.

국민의힘에 따르면 장동혁 대표와 정점식 원내대표는 18일 오전 거제를 비롯한 경남 지역 수해 현장을 찾을 계획이다.

현장에서 피해 상황을 점검하고 주민들의 애로사항을 살필 예정이다. 또 정부 여당에 피해 최소화와 빠른 복구를 위한 지원을 요청할 예정이다. 앞서 장 대표는 이날 긴급회의를 열어 경남지역 집중호우 피해 상황도 챙겼다.

한편 김민석 더불어민주당 대표는 18일 당 대표 공식 일정으로 강훈식 대통령 비서실장·홍익표 청와대 정무수석으로부터 축하난을 받는 전달식에 참석한다. 이후 현충탑 참배, 김대중 전 대통령 묘역 참배 및 추모식 참석, 국립 5·18 민주묘지 참배 일정을 소화할 예정이다.

오는 19일에는 부산광역시당에서 현장 최고위원회를 연 뒤 고 노무현 전 대통령 묘역 참배, 문재인 전 대통령 예방 등을 추진한다.

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