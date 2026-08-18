남부지방 비·소나기 계속…낮 최고 33도 [오늘날씨]

화요일인 18일은 남부지방을 중심으로 비나 소나기가 이어지는 가운데, 수도권과 충청권, 남부지방을 중심으로 무덥겠다.

기상청에 따르면 이날 중부지방은 구름이 많겠고 남부지방과 제주도는 대체로 흐리겠다.

아침까지 경남권에 비가 내리는 곳이 있겠으며, 새벽부터 아침 사이 전남 남해안과 대구·경북 남부에도 비가 내리겠다. 제주도는 오후까지 비가 이어지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 부산·울산·경남 남해안 20~60㎜, 제주도 10~60㎜, 경남 내륙과 대구·경북 남부 5~30㎜, 전남 남해안 5~20㎜다.

특히 경남 남해안을 중심으로 많은 비가 내려 지반이 약해진 가운데 비가 이어지는 만큼 산사태와 토사 유출, 시설물 붕괴 등에 유의해야겠다.

오후부터 저녁 사이에는 충청 남부와 남부지방 곳곳에 소나기가 내리겠다.

소나기에 의한 예상 강수량은 충남 남동 내륙과 충북 남부, 전북 남동부, 광주·전남, 부산·울산·경남, 대구·경북 남부에서 5~30㎜다.

일부 전라 서해안에는 폭염특보가 발효된 가운데 수도권과 충청권, 남부지방을 중심으로 최고체감온도가 33도 안팎까지 올라 무덥겠다.

일부 도심과 해안 지역을 중심으로 밤사이 최저기온이 25도 이상을 유지하는 열대야가 나타나는 곳도 있겠다.

아침 최저기온은 21~25도, 낮 최고기온은 30~33도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 24도, 인천 24도, 수원 23도, 춘천 23도, 강릉 23도, 청주 24도, 대전 24도, 전주 24도, 광주 24도, 대구 24도, 부산 25도, 제주 26도다.

낮 최고기온은 서울 32도, 인천 31도, 수원 32도, 춘천 31도, 강릉 32도, 청주 32도, 대전 32도, 전주 32도, 광주 32도, 대구 32도, 부산 31도, 제주 32도로 예상된다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음' 수준을 보이겠다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지