방미 김정관 “대미투자 막판 쟁점, 어떻게든 해결할 것”

김정관 산업통상부 장관이 한·미 관세 협상에서 합의한 2000억달러 규모 대미 투자 프로젝트와 관련해 막판 다양한 쟁점들이 나오고 있다며 “어떻게든 해결할 것”이라고 밝혔다.



김 장관은 16일(현지시간) 미국 워싱턴 인근 덜레스 국제공항을 통해 미국에 도착한 뒤 취재진에게 “저희가 8월 말, 9월 초 정도에 프로젝트 발표를 생각하고 있다고 지난번에 말씀드렸는데, 막판이 되면서 실무적으로 다양한, 구체적인 쟁점들이 나오고 있다”면서 “그런 부분들을 한번 전체적으로 정리할 필요가 있는 상황이어서 오게 됐다”고 방미 목적을 밝혔다. 그는 이르면 8월 말 대미 투자 프로젝트 발표가 가능할지에 대해선 “그 목표 아래에서 디테일하게 협상 중인데 생각했던 것보다 다양한 쟁점들이 나오고 있다”며 “그것(8월 말)을 목표로 어떻게 해서든 해결해 보자는 측면에서 왔다고 봐달라”고 설명했다.

김정관 산업통상부 장관이 16일(현지시간) 미국 워싱턴DC 인근 덜레스국제공항에 도착해 취재진의 질문에 답하고 있다.

뉴시스

김 장관이 미국에 방문한 것은 3주 만으로 하워드 러트닉 상무장관 등 도널드 트럼프 미국 행정부 관계자들을 만나 대미 투자 프로젝트와 관세 등을 논의할 것으로 보인다. 한국은 지난해 3500억달러의 대미 투자를 포함한 미국과의 무역 합의를 통해 25%로 책정됐던 관세를 15%로 낮춘 바 있다. 이 투자액 중 조선 협력에 배정된 1500억달러를 제외한 2000억달러 투자 이행 방안에 대해 양국 정부가 협의 중이다.



김 장관은 ‘트럼프 행정부가 대미 투자를 서두르지 않으면 관세를 올리겠다고 우리 정부를 압박한 것으로 알려져 있다’는 질문에 대해서는 “저는 받은 적이 없다”면서도 “투자 속도를 내자는 취지에서 금년 초부터 트럼프 대통령도 말해왔고, 저희도 지금 벌써 1년이 지나가고 있기 때문에 마찬가지로 속도를 내자는 데에 대한 취지에 공감하고 있다”고 밝혔다.



일각에선 미국이 지난달 무역법 301조에 따라 한국에 강제노동 관련 12.5% 관세를 부과한 데 이어 과잉생산 조사 결과에 따른 추가 관세를 부과할 경우 한국산 제품에 대한 관세가 합의에서 정한 15%를 넘어설 수 있다는 우려가 나온다. 김 장관은 이와 관련해 러트닉 장관이나 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표도 앞서 강제노동 관세 부과 과정에서 양국이 합의한 정신을 지키겠다고 이미 이야기했다면서 “예단하지 않고 최선을 다할 예정”이라고 말했다. 미국의 과잉생산 조사 결과 발표 전 대미 프로젝트가 발표될 수 있을지에 대해선 “잘 모르겠다”면서 “과잉생산은 미국이 우리와 이야기할 때는 8월 말 정도로 이야기했는데 생각보다 좀 더 길어지는 느낌이 든다”고 말했다.



여한구 통상교섭본부장 경질에 대해 트럼프 행정부에 설명하는 것도 이번 방미 목적에 포함되느냐는 질문에는 “그렇지는 않다”며 “임명권자의 것(권한)을 제가 직접 (설명)하는 것은 적절하지 않다”고 답했다. 여 본부장 경질로 한·미 통상 협상에 공백이 생길 수 있다는 우려에 대해선 “여 본부장이 비관세 분야, 자유무역협정(FTA) 쪽을 많이 챙겨왔지만, (개인이) 다 챙긴 것은 아니다”라며 박정성 통상차관보 등이 업무를 이어갈 예정이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지