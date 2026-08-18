[재미로 보는 오늘의 운세] 8월 18일 (화요일) 62년생 금전거래에 정신적 고통 조심

96년생: 한곳에 몰입하는 것은 반드시 필요하다. 84년생: 직장인은 일의 책임소재로 난감해진다. 72년생: 금전 융통은 서남방에서 찾자. 60년생: 신불자는 해결방안이 나타난다. 48년생: 새로운 사람과의 만남이 있다. 36년생: 옛 사랑의 아름다움을 느낀다.

97년생: 섣불리 판단하다가 착오를 불러일으킨다. 85년생: 강자에게는 정도로, 약자에게는 유연하게. 73년생: 새로운 일의 단서가 형성된다. 61년생: 부부에 의심과 질투가 나타난다. 49년생: 돈에 쫓기는 여성은 점차 풀려나간다. 37년생: 나의 마음을 알아주는 자는 부부다.

98년생: 시련을 극복하는 기간이 크게 단축된다. 86년생 잘나거나 못나거나 배울 점이 있다. 74년생: 갑짜기 변동수가 생긴다. 62년생: 금전거래에 정신적 고통이 온다. 50년생: 이사나 직업에 신경이 쓰인다. 38년생: 건강을 체크하고 조심하자.

99년생: 일에 부작용이 생긴다는 사실 잊지 마라. 87년생 작은 질병도 방치하면 확산될 수 있다. 75년생: 같은 뜻을 가진 사람을 만난다. 63년생: 매매나 투자에 길사가 온다. 51년생: 쓸때없이 투자하여 고통만 온다. 39년생: 새로운 것만 지나치게 추구하지 말라.

00년생: 부지런히 쌓인 일을 마무리하라. 88년생: 자신의 마음을 솔직히 전달하라. 76년생: 준비하지 않으면 성공 할수 없다. 64년생: 멀리서 인척간에 좋은 소식이 온다. 52년생: 금전과 관련된 결정은 보류하자. 40년생: 거래선이나 부동산의 문서를 잡는다. 28년생: 기분전환으로 여행을 하는 것도 좋다.

01년생: 서북방에서 금전이 순조롭게 풀린다. 89년생: 상대에게 우선 믿음을 주는 것이 필요하다. 77년생: 동남방향에서 거래선이 형성된다. 65년생: 오늘은 몸과 마음이 피곤하다. 53년생: 활동하는 만큼 수익이 들어온다. 41년생: 김씨와 정씨의 도움을 받은 운이다. 29년생 남에게 일을 맡겼으면 믿어라.

02년생: 불가능하다고 느켜져도 정신력으로 밀고가자. 90년생: 입장을 납득시키는 데 어려움이 예상된다. 78년생: 오늘은 유행병에 각별히 조심해야 한다. 66년생: 사업가는 매출이 증대되는 운이다. 54년생: 직장인은 상사과 의견충돌을 조심하자. 42년생: 건강에 위험이 오니 미리 예방하자. 30년생: 안전운전에 각별히 신경 써라.

03년생: 신문 정보지에서 금전융통이 형성된다. 91년생: 물통이 물이 가득한데 계속 붓고 있다. 79년생: 연인간에 서로의 마음이 다르다. 67년생: 정신적 물질적인 손실이 걱정이다. 55년생: 재물이 서서히 들어오는구나. 43년생: 앞으로 벌고 뒤로 밑지는 운이다. 31년생: 돌다리도 두들겨보고 건너길 바란다.

04년생: 고집으로 손재가 일어나니 조심하자. 92년생: 상대방의 좋은 점을 먼저 생각해라. 80년생: 급격한 이동 변화는 불리하다. 68년생: 현재에 보이지 않는 벽을 분석하자. 56년생: 집안에 경사가 있다. 44년생: 자식의 일에 기쁜이 있다. 32년생: 힘들어지니 주변의 조언을 구하라.

05년생: 잡기 오락은 모든것을 잃는 수가 생긴다. 93년생: 자신의 능력을 가치있게 여기고 노력하라. 81년생: 기다려던 이성의 소식이 온다. 69년생: 서류을 한번 더 확인하라. 57년생: 공짜는없다는 사실을 잊지 마라. 45년생: 넓고 거시적으로 바라보자. 33년생: 가족에 정신적으로 상당히 힘들어진다.

06년생: 작게 투자한 일에 수익이 괜찮다.94년생: 경제적으로 안정되고 있는 운이다. 82년생: 현재는 동료를 멀리하자 손재가온다. 70년생: 부부사이 자존심 때문에 갈등이다. 58년생: 물품구입에 싼것이 비지떡이다. 46년생: 지난일에 마음을 비우자. 34년생: 평소보다 더 많이 생각해야 한다.

95년생: 감정이입에 몰입하는 것이 나쁘지 않다. 83년생: 분위기에 도취되는건 피하라. 71년생: 동료의 일 때문에 갈등이 생긴다. 59년생: 독립하고 싶은 생각이 든다. 47년생: 사람과는 거리를 두는 것이 좋다. 35년생: 방편을 생각해보고 앞날을 대비하라.

백운철학원

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지