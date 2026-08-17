김정은, 주애와 광복절 기념행사 참석… 李 ‘종전 다자논의' 제안엔 무반응

김정은 국무위원장이 8·15 광복절을 맞아 딸 주애를 대동하고 서커스 공연과 체육문화행사에 참석했다. 이재명 대통령이 공식 제안한 ‘종전 다자논의'에는 반응을 보이지 않았다.

김정은 국무위원장이 17일 광복절을 맞아 열린 교예공연·수영경기를 관람했다. 관람에는 딸 주애와 부인 리설주 여사가 동행했다. 평양 =조선중앙통신·연합뉴스

조선중앙통신은 17일 “김 위원장이 지난 16일 조국해방 81돌 경축 국립교예단 종합교예공연을 관람했다”고 보도했다. 보도에 따르면 이번 공연 무대에는 줄타기와 공중곡예 등 국제 서커스 페스티벌 등에서 수상한 다양한 종목이 올랐고, 김 위원장은 출연자들의 공연 성과에 만족을 표하고 이들의 공로를 높이 평가했다. 통신은 이날 “조국해방절을 기념하는 체육문화행사일정에 따라 수영과 다이빙 경기가 16일 진행됐다”며 김 위원장 관람 소식도 함께 전했다. 북한은 광복절을 ‘조국해방절’이라고 부른다.

이 대통령은 지난 15일 열린 제81주년 광복절 경축식 경축사에서 “전쟁을 종식하고, 한반도의 불안정한 정전 체제를 평화 체제로 바꾸는 여정에 나서겠다”며 “서로에 대한 상호위협 의사를 내려놓고, 오래된 전쟁을 끝내기 위한 당사자들 간 논의를 시작하자”고 말했다. 이 대통령이 종전 협상과 관련한 다자 논의를 공식적으로 제안한 것은 이번이 처음이다.

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