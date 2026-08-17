기상청 “거제 일운면 시간당 50㎜ 이상 강한 비…침수 우려”

17일 거제시 연초면 저지대가 불어난 물에 잠겨 있다. 연합뉴스

경남 거제와 통영 등 남해안 일대에 관측 이래 최고 수준의 극한호우가 쏟아졌다.

기상청에 따르면 17일 오후 1시쯤 기준 거제의 일강수량은 577.4㎜를 기록했다. 이는 1972년 1월 24일 거제 기상관측 개시 이래 일강수량 신기록이자, 2002년 태풍 ‘루사’ 당시 강릉(870.5㎜)과 대관령(712.5㎜)에 이어 전국 97개 종관기상관측지점 중 역대 3위에 해당하는 수치이다. 통영 역시 일강수량이 409.7㎜에 달해 1968년 1월 1일 관측 이래 1위 기록을 갈아치웠다.

거제에는 이날 오전 1시 32분쯤부터 1시간 동안 124.5㎜의 비가 쏟아져 관측 이래 시간당 최다 강수량을 경신했다. 부산 강서구 가덕도에는 오전 2시 59분쯤부터 1시간 동안 101.5㎜, 통영에는 오전 5시 11분쯤부터 97.4㎜의 비가 내려 관측 사상 최고치를 나타냈다.

15일부터 17일 오후 1시쯤까지 누적 강수량은 거제 851.1㎜, 통영 704.8㎜, 가덕도 441.0㎜이다. 거제와 통영 모두 사흘이 채 되지 않는 기간에 평년 여름철 전체 강수량의 90%를 넘어섰다.

제13호 태풍 ‘돌핀’이 약화한 저기압과 북동쪽 고기압 사이로 고온다습한 수증기가 강하게 유입되면서 남해안 지형과 충돌한 영향이다.

오후 1시 50분쯤 기준 비구름대는 대부분 한반도를 빠져나갔으나, 경남과 제주에는 밤까지 가끔 비가 이어지고 중부·호남·경북 지역에는 소나기가 내릴 전망이다.

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